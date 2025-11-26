В шоколадке «Марс» нашли большую иголку
Производитель батончиков начал внутреннюю проверку
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Калуге в шоколадке «Марс» нашли большую иголку. Ее чуть не проглотила десятилетняя девочка. Об это пишут новостные telegram-каналы.
«Иголку в шоколадке „Марс“ размером с весь батончик чуть не проглотила десятилетняя школьница из Калуги», — пишет telegram-канал Mash. Коробку с конфетами в школу принесла мама одной из учениц на день рождения дочери. Одна из девочек разломила конфету и обнаружила в ней иглу. Детали происшествия изучает Роспотребнадзор и полиция, а производитель начал внутреннее расследование.
Ранее медицинскую иглу нашла в сырке нашла жительница Тюмени. Она предупредила об этом общественность в социальных сетях.
