Путин и Лукашенко подискутировали о понимании США конфликта на Украине

В Бишкеке состоялась встреча президентов России и Беларуси, на которой Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд важных международных вопросов. Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение понимания США конфликта на Украине.

Александр Лукашенко выразил готовность предоставить площадку в Минске для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если российская сторона будет к этому готова. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул необходимость проведения консультаций по некоторым актуальным вопросам. В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что проинформирует Александра Лукашенко о прогрессе в области дипломатического урегулирования конфликта на Украине, отметив при этом важность участия белорусского президента в переговорном процессе.