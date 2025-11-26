Логотип РИА URA.RU
Путин и Лукашенко подискутировали о понимании США конфликта на Украине

26 ноября 2025 в 17:02
Фото: Официальный сайт Президента РФ

В Бишкеке состоялась встреча президентов России и Беларуси, на которой Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд важных международных вопросов. Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение понимания США конфликта на Украине.

«У американской стороны есть понимание, что украинский вопрос непростой и требует непростых решений», — считает Путин. Президент Беларуси же заявил об обратном.

Александр Лукашенко выразил готовность предоставить площадку в Минске для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если российская сторона будет к этому готова. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул необходимость проведения консультаций по некоторым актуальным вопросам. В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что проинформирует Александра Лукашенко о прогрессе в области дипломатического урегулирования конфликта на Украине, отметив при этом важность участия белорусского президента в переговорном процессе.

