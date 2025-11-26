Путин и Лукашенко подискутировали о понимании США конфликта на Украине
Лукашенко выразил готовность предоставить площадку в Минске для переговоров по Украине
Фото: Официальный сайт Президента РФ
В Бишкеке состоялась встреча президентов России и Беларуси, на которой Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд важных международных вопросов. Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение понимания США конфликта на Украине.
«У американской стороны есть понимание, что украинский вопрос непростой и требует непростых решений», — считает Путин. Президент Беларуси же заявил об обратном.
Александр Лукашенко выразил готовность предоставить площадку в Минске для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если российская сторона будет к этому готова. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул необходимость проведения консультаций по некоторым актуальным вопросам. В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что проинформирует Александра Лукашенко о прогрессе в области дипломатического урегулирования конфликта на Украине, отметив при этом важность участия белорусского президента в переговорном процессе.
