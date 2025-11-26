Экс-руководителю «Аэрофлота» Минаев дали почти 10 лет тюрьмы
26 ноября 2025 в 17:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бывший руководитель департамента «Аэрофлота» Михаил Минаев получит 9 лет колонии. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Он обвиняется в растрате более 3,8 млрд рублей.
