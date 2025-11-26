Бывшего директора «Аэрофлота» приговорили к девяти годам
Минаева обвиняют в растрате средств
Бывший директор департамента «Аэрофлота» Михаил Минаев получил девять лет колонии. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании „Аэрофлот“ Михаила Минаева <...>Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сообщает Генпрокуратура. Минаеву вменяют растрату в крупном размере, который составил 3,8 миллиарда рублей. Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ. Наказание Минаев будет отбывать в колонии общего режима.
