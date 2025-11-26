Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Бывшего директора «Аэрофлота» приговорили к девяти годам

Бывший директор «Аэрофлота» приговорен к колонии за растрату
26 ноября 2025 в 17:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Минаева обвиняют в растрате средств

Минаева обвиняют в растрате средств

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор департамента «Аэрофлота» Михаил Минаев получил девять лет колонии. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. 

«Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании „Аэрофлот“ Михаила Минаева <...>Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сообщает Генпрокуратура. Минаеву вменяют растрату в крупном размере, который составил 3,8 миллиарда рублей. Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ. Наказание Минаев будет отбывать в колонии общего режима. 

Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск к вице-губернатору Ростовской области. Ведомство заинтересовалось предпринимательской деятельностью чиновника.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал