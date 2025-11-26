Путин рассказал о первых контактах с Киевом после начала СВО

Путин отметил вклад Лукашенко по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Бишкеке прошла встреча президентов России и Беларуси. В ходе беседы с Александром Лукашенко Владимир Путин вспомнил, что первые контакты с Киевом после начала СВО проходили на белорусской земле.

«Первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом, они проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке», — сказал Путин. Он также отметил вклад Александра Лукашенко в переговорный процесс по Украине.