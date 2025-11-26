Лавров выступит в Совете Федерации 10 декабря
Лавров расскажет об актуальных вопросах внешней политики РФ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На следующем заседании Совета Федерации, запланированном на 10 декабря, планируется выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Решение о приглашении главы МИД было принято верхней палатой парламента в ходе голосования 26 ноября.
«Верхняя палата парламента проголосовала за это решение в среду», — передает «Интерфакс». В рамках «правительственного часа» Сергей Лавров проинформирует сенаторов о текущих вопросах внешнеполитического курса страны.
Ранее, 21 октября, в ходе телефонного разговора Лавров сообщил о достижении договоренности с госсекретарем США Марко Рубио о продолжении коммуникации. В ходе беседы были рассмотрены варианты организации следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Лавров отметил, что, хотя место проведения встречи имеет значение, более существенным является прогресс в решении задач, определенных на саммите в Анкоридже (Аляска).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.