Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Лавров выступит в Совете Федерации 10 декабря

26 ноября 2025 в 17:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лавров расскажет об актуальных вопросах внешней политики РФ

Лавров расскажет об актуальных вопросах внешней политики РФ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На следующем заседании Совета Федерации, запланированном на 10 декабря, планируется выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Решение о приглашении главы МИД было принято верхней палатой парламента в ходе голосования 26 ноября.

«Верхняя палата парламента проголосовала за это решение в среду», — передает «Интерфакс». В рамках «правительственного часа» Сергей Лавров проинформирует сенаторов о текущих вопросах внешнеполитического курса страны.

Ранее, 21 октября, в ходе телефонного разговора Лавров сообщил о достижении договоренности с госсекретарем США Марко Рубио о продолжении коммуникации. В ходе беседы были рассмотрены варианты организации следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Лавров отметил, что, хотя место проведения встречи имеет значение, более существенным является прогресс в решении задач, определенных на саммите в Анкоридже (Аляска).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал