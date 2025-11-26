Праздники и приметы 27 ноября: что можно и нельзя делать в Филиппов день
27 ноября - богатый на события и памятные даты день
27 ноября — один из самых насыщенных датами дней. В России в этот день чествуют морскую пехоту, самозанятых и оценщиков, в мире жарят индейку на День благодарения, а в православной традиции вспоминают святителя Григория Паламу и отмечают Филиппов день — рубеж перед Рождественским постом. URA.RU собрало полный разбор: какие праздники отмечают, что можно и чего нельзя делать по традиции, какие приметы на 27 ноября считаются самыми точными.
Праздники в России 27 ноября
День морской пехоты России
27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1996 году и официально внесен в календарь памятных дат Вооруженных Сил РФ в 2024 году. Дата выбрана в честь указа Петра I от 27 ноября 1705 года о создании первого «полка морских солдат».
История создания
- Первая команда морской пехоты появилась в 1698 году на корабле «Орел»
- После успешных сражений со шведами Петр I создал целый полк
- В 1813 году части морской пехоты перешли в армейское ведомство
- В 1911 году были сформированы постоянные пехотные части при флотах
Морская пехота в СССР
- Восстановлена как отдельный род сил ВМФ в 1939 году
- К началу Великой Отечественной войны имелась одна бригада
- За годы войны сформировано более 100 подразделений (около 100 тысяч человек)
- Морпехов называли «черной смертью» за стойкость в бою
- Более 150 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза
Современность
После временного расформирования в 1956 году, морская пехота была восстановлена:
- 1963 год — первый полк на Балтийском флоте
- 1966 год — формирование на Северном флоте
- 1967 год — создание частей на Черноморском флоте
Задачи и оснащение
Современная морская пехота решает разнообразные задачи:
- Ведение боевых действий в составе морских десантов
- Оборона побережья и военно-морских баз
- Действия совместно с сухопутными войсками
На вооружении находятся: современное стрелковое оружие, танки и бронетехника, артиллерийские системы, беспилотная авиация, плавающие машины высокой проходимости. Части морской пехоты несут службу на всех флотах России — Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском и Каспийской флотилии. В свой профессиональный праздник морпехи проводят торжественные мероприятия, показательные выступления и возлагают цветы к памятникам боевой славы, подтверждая девиз: «Где мы — там победа!».
27 ноября в России отмечается День морской пехоты
День самозанятых
Ежегодно 27 ноября в России отмечается День самозанятых. Праздник приурочен к важному событию — в этот день в 2018 году был принят закон о специальном налоговом режиме, позволивший миллионам россиян легализовать свой доход.
Кто может стать самозанятым
Статус самозанятого доступен специалистам, которые:
- Работают самостоятельно без привлечения наемных сотрудников
- Не занимаются перепродажей товаров
- Оказывают услуги или создают продукт лично
Самые популярные сферы деятельности
Согласно статистике, наибольшее количество самозанятых работает в:
- Недвижимости и строительстве (13%)
- Транспортных перевозках (11%)
- Индустрии красоты и здоровья (9%)
- Образовании и консалтинге (8%)
- Цифровых технологиях (7,7%)
Плюсы нового статуса
Регистрация в качестве самозанятого позволяет:
- Легально работать без риска штрафов
- Пользоваться банковскими сервисами
- Участвовать в программах поддержки
Режим самозанятости предусматривает четкие ограничения. Доход не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц, запрещено нанимать сотрудников. Социальные гарантии не предусмотрены: нет оплачиваемых отпусков и больничных, не формируется трудовой стаж. Пенсионные взносы производятся только добровольно, что требует отдельного финансового планирования.
Оформляться как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры, мастера красоты и многие другие фрилансеры
День оценщика в России
Ежегодно 27 ноября специалисты оценочной деятельности отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1996 году была утверждена квалификационная характеристика по должности «Оценщик». Профессия оценщика в России начала формироваться в 1991 году с принятием Закона о приватизации. Официальный статус она получила в 1998 году.
Чем занимается оценщик
Современный оценщик — это квалифицированный специалист, который проводит экспертизу и определяет стоимость:
- Недвижимости и транспортных средств
- Оборудования и предприятий
- Прав требования и интеллектуальной собственности
- Различных видов активов
Требования к специалистам
Профессиональный оценщик должен обладать:
- Специальным образованием и квалификацией
- Высоким интеллектуальным уровнем
- Аналитическим складом ума
- Стрессоустойчивостью
- Опытом практической работы
Оценщик — это специалист, который определяет рыночную стоимость объектов, таких как недвижимость, автомобили, оборудование, бизнес и интеллектуальная собственности
Международные праздники 27 октября
День благодарения в США
В четвертый четверг ноября Соединенные Штаты отмечают один из самых любимых праздников — День благодарения. В 2025 году он выпадает на 27 ноября. Первый День благодарения состоялся в 1621 году, когда английские колонисты Плимутской колонии и местные индейцы совместно отпраздновали сбор урожая после голодной зимы. Пуритане видели в этом празднике способ поблагодарить Бога за помощь.
Главные традиции
- Семейный ужин с обязательной запеченной индейкой
- Посещение церковной службы
- Благотворительность — помощь нуждающимся
- Костюмированные парады
- Начало рождественских распродаж («Черная пятница»).
День благодарения изначально был праздником выражения признательности и признательности Богу, равному как семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение
Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия
ЮНЕСКО учредила этот праздник, чтобы напомнить: старые фильмы, записи передач и музыка могут исчезнуть. Пленки портятся, диски царапаются. Специалисты стараются сохранить эти материалы для наших потомков.
День реабилитологов
Это праздник врачей, которые помогают людям заново учиться простым вещам: держать ложку, завязывать шнурки, писать. Они работают с теми, кто перенес травмы или операции. Их цель — вернуть человека к нормальной жизни.
Другие праздники этого дня:
- День плюшевого мишки — милый праздник игрушек из детства
- День флага Греции — греки чествуют свой национальный символ
- День флота США — американские моряки отмечают свой профессиональный праздник
Церковные праздники 27 ноября
День памяти святителя Григория Паламы
27 ноября Православная Церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых — святителя Григория Паламу. Этот богослов XIV века известен как защитник исихазма — особой молитвенной практики, помогающей верующим приблизиться к Богу.
Жизненный путь
Григорий Палама родился в 1296 году в знатной семье. Получив блестящее образование, он мог сделать карьеру при императорском дворе. Однако юноша выбрал другой путь — в 20 лет он ушел на Афон и стал монахом. Здесь он полностью посвятил себя молитве и изучению богословия.
Богословские споры
Главным испытанием для святителя стали споры с монахом Варлаамом, который отрицал возможность реального соединения с Богом через молитву. Григорий Палама мужественно защищал православное учение о том, что человек может действительно ощущать и познавать Божью благодать. Его главный аргумент — пример Преображения Господня на горе Фавор, где апостолы видели нетварный Божественный свет.
Несмотря на гонения и даже тюремное заключение, святитель Григорий не отрекся от своих убеждений. В конечном итоге его учение признали павославным и стало важной частью церковного предания.
Григорий Палама считается защитником духовной жизни и одной из ключевых фигур в истории Православия
Народный праздник 27 ноября
Филиппов день
Ежегодно 27 ноября православные христиане чтут память одного из двенадцати апостолов — святого Филиппа. В народном календаре этот день получил название Куделица или Филиппов день. В 2025 году праздник выпадает на четверг. Святой Филипп родился в галилейском городе Вифсаиде. Будучи глубоко верующим человеком, он хорошо знал Священное Писание и с нетерпением ожидал прихода Мессии. Когда Христос призвал его следовать за Собой, Филипп без раздумий оставил прежнюю жизнь и стал одним из ближайших учеников Спасителя.
Евангелие сохранило несколько важных эпизодов, связанных с апостолом:
- Именно Филипп привел ко Христу Нафанаила (Варфоломея)
- Участвовал в чудесном насыщении пяти тысяч человек
- Помогал эллинам, желавшим увидеть Иисуса
- Задал вопрос во время Тайной вечери, который побудил Христа раскрыть учение о единстве с Отцом
После Вознесения Господня апостол Филипп посвятил себя проповеди Евангелия. Он нес Слово Божие в разных странах:
- Галилея и Греция
- Сирия и Малая Азия
- Лидия и Фригия
По церковному преданию, проповедь апостола сопровождалась чудесами — он исцелял больных, возвращал зрение слепым и даже воскрешал умерших. Свой земной путь святой Филипп завершил мученически, приняв смерть за свидетельство о Христе.
Народные традиции Филиппова дня
В народном календаре день памяти апостола Филиппа значит переход от осени к зиме. С этого времени начинался совершенно новый ритм жизни, подготовкой к долгому холодному сезону.
Начало «филипповских посиделок»
С 27 ноября в избах зажигались лучины и начинались долгие вечера за рукоделием. Женщины и девушки собирались вместе, чтобы обрабатывать лен, прясть пряжу и ткать холсты. Эти собрания были не просто работой — они становились настоящим центром общения, где за неторопливой беседой передавались от старших к младшим народные предания, песни и жизненные уроки.
Подготовка к зиме и посту
Хозяйки активно готовились к наступающим холодам и предстоящему Рождественскому посту. В этот день было принято накрывать щедрые столы с мясными и рыбными блюдами, как бы «прощаясь» со скоромной пищей на ближайшие шесть недель. Одновременно начиналась заготовка материалов для зимнего рукоделия — льна, шерсти, ниток.
Молодежные вечерки
Для парней и девушек Филиппов день открывал период вечерок — совместных встреч, где можно было пообщаться, показать свои умения в рукоделии или хозяйственных делах. Под звуки народных песен и прибауток молодежь знакомилась, общалась, присматривала себе пару.
Рубеж между временами года
Этот день служил четкой границей в крестьянском календаре: заканчивались все осенние работы в поле, завершался период свадеб, и жизнь постепенно переходила в зимний режим. Дни становились короче, а вечера — длиннее, наполняясь размеренным трудом и духовной подготовкой к светлому празднику Рождества Христова.
Раньше говорили, что с этого дня «день короткий, а ночь длинная», и надо начинать готовиться к суровым зимним условиям
Что нельзя делать 27 ноября в Филиппов день
В этот день важно начинать любое дело с молитвы — без нее не стоит приниматься за новые важные начинания. Церковь призывает верующих воздерживаться от сквернословия и сплетен, а также по возможности посетить вечернее богослужение.
Согласно традициям, в Филиппов день не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Остатки пищи лучше отдать животным, а не выбрасывать. После захода солнца не рекомендуется заниматься рукоделием, а дом стоит содержать в порядке.
В бытовой сфере в этот день не начинают ремонтные работы, не заключают крупные финансовые сделки и не планируют дальние поездки. Эти ограничения связаны с тем, что 27 ноября считается днем подготовки к Рождественскому посту, когда важно сосредоточиться на духовной жизни.
Народные приметы на 27 ноября
Погодные приметы:
- Иней на деревьях — к хорошему урожаю овса
- Каркают вороны — к оттепели
- Снежная погода — май будет дождливым
- Ясный день — к неурожаю в следующем году
- Туман утром — к теплой зиме
Бытовые приметы:
- Рассыпать соль — к семейной ссоре
- Разбить посуду — к нежданным гостям
- Услышать стук в окно — к важным новостям
- Найти монету — к финансовой удаче
Приметы о здоровье:
- Заболеть в этот день — к быстрому выздоровлению
- Умыться снегом — сохранить красоту на весь год
- Испачкать руки в саже — к крепкому здоровью
Кто родился 27 ноября
- Коносукэ Мацусита (1894–1989). Легендарный предприниматель из Японии, основатель Panasonic. Человек, который начинал с мелких электротоваров, а создал одну из крупнейших корпораций планеты.
- Ярослав Смеляков (1913–1972). Советский поэт, литературный критик и переводчик. Его стихи узнают по точности слова и честному, глубокому взгляду на жизнь.
- Галина Польских (р. 1939). Актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Лицо советского и российского экрана, сыгравшая десятки ролей, которые до сих пор любят и цитируют.
- Брюс Ли (1940–1973). Актер, философ, мастер восточных боевых искусств, чье имя стало символом дисциплины и силы духа. Звезда Голливуда и легенда, не требующая представления.
- Борис Гребенщиков (р. 1953). Музыкант и автор, основатель «Аквариума». Один из тех, кто формировал русскую рок-культуру и чьи песни цитируют уже несколько поколений.
- Владимир Машков (р. 1963). Актер и режиссер, Народный артист России. Яркий представитель российской школы кино, известный по ролям как в отечественных, так и международных проектах.
Именины 27 ноября
- Александр (греч. «защитник людей»)
- Алексей (греч. «защитник»)
- Анна (евр. «милость», «благодать»)
- Аристарх (греч. «лучший правитель»)
- Василий (греч. «царский»)
- Виктор (лат. «победитель»)
- Гавриил (евр. «сила Божья»)
- Георгий (греч. «земледелец»)
- Григорий (греч. «бодрствующий»)
- Дмитрий (греч. «посвященный Деметре»)
- Константин (лат. «постоянный»)
- Михаил (евр. «кто как Бог»)
- Николай (греч. «победитель народов»)
- Петр (греч. «камень»)
- Порфирий (греч. «багряный»)
- Сергей (лат. «высокий»)
- Федор (греч. «Божий дар»)
- Филипп (греч. «любящий лошадей»)
