Праздники и приметы 27 ноября: что можно и нельзя делать в Филиппов день

27 ноября — один из самых насыщенных датами дней. В России в этот день чествуют морскую пехоту, самозанятых и оценщиков, в мире жарят индейку на День благодарения, а в православной традиции вспоминают святителя Григория Паламу и отмечают Филиппов день — рубеж перед Рождественским постом. URA.RU собрало полный разбор: какие праздники отмечают, что можно и чего нельзя делать по традиции, какие приметы на 27 ноября считаются самыми точными.

Праздники в России 27 ноября

День морской пехоты России

27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1996 году и официально внесен в календарь памятных дат Вооруженных Сил РФ в 2024 году. Дата выбрана в честь указа Петра I от 27 ноября 1705 года о создании первого «полка морских солдат».

История создания

Первая команда морской пехоты появилась в 1698 году на корабле «Орел»

После успешных сражений со шведами Петр I создал целый полк

В 1813 году части морской пехоты перешли в армейское ведомство

В 1911 году были сформированы постоянные пехотные части при флотах

Морская пехота в СССР

Восстановлена как отдельный род сил ВМФ в 1939 году

К началу Великой Отечественной войны имелась одна бригада

За годы войны сформировано более 100 подразделений (около 100 тысяч человек)

Морпехов называли «черной смертью» за стойкость в бою

Более 150 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза

Современность

После временного расформирования в 1956 году, морская пехота была восстановлена:

1963 год — первый полк на Балтийском флоте

1966 год — формирование на Северном флоте

1967 год — создание частей на Черноморском флоте

Задачи и оснащение

Современная морская пехота решает разнообразные задачи:

Ведение боевых действий в составе морских десантов

Оборона побережья и военно-морских баз

Действия совместно с сухопутными войсками

На вооружении находятся: современное стрелковое оружие, танки и бронетехника, артиллерийские системы, беспилотная авиация, плавающие машины высокой проходимости. Части морской пехоты несут службу на всех флотах России — Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском и Каспийской флотилии. В свой профессиональный праздник морпехи проводят торжественные мероприятия, показательные выступления и возлагают цветы к памятникам боевой славы, подтверждая девиз: «Где мы — там победа!».

27 ноября в России отмечается День морской пехоты Фото: Анна Майорова © URA.RU

День самозанятых

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День самозанятых. Праздник приурочен к важному событию — в этот день в 2018 году был принят закон о специальном налоговом режиме, позволивший миллионам россиян легализовать свой доход.

Кто может стать самозанятым

Статус самозанятого доступен специалистам, которые:

Работают самостоятельно без привлечения наемных сотрудников

Не занимаются перепродажей товаров

Оказывают услуги или создают продукт лично

Самые популярные сферы деятельности

Согласно статистике, наибольшее количество самозанятых работает в:

Недвижимости и строительстве (13%)

Транспортных перевозках (11%)

Индустрии красоты и здоровья (9%)

Образовании и консалтинге (8%)

Цифровых технологиях (7,7%)

Плюсы нового статуса

Регистрация в качестве самозанятого позволяет:

Легально работать без риска штрафов

Пользоваться банковскими сервисами

Участвовать в программах поддержки

Режим самозанятости предусматривает четкие ограничения. Доход не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц, запрещено нанимать сотрудников. Социальные гарантии не предусмотрены: нет оплачиваемых отпусков и больничных, не формируется трудовой стаж. Пенсионные взносы производятся только добровольно, что требует отдельного финансового планирования.

Оформляться как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры, мастера красоты и многие другие фрилансеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

День оценщика в России

Ежегодно 27 ноября специалисты оценочной деятельности отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1996 году была утверждена квалификационная характеристика по должности «Оценщик». Профессия оценщика в России начала формироваться в 1991 году с принятием Закона о приватизации. Официальный статус она получила в 1998 году.

Чем занимается оценщик

Современный оценщик — это квалифицированный специалист, который проводит экспертизу и определяет стоимость:

Недвижимости и транспортных средств

Оборудования и предприятий

Прав требования и интеллектуальной собственности

Различных видов активов

Требования к специалистам

Профессиональный оценщик должен обладать:

Специальным образованием и квалификацией

Высоким интеллектуальным уровнем

Аналитическим складом ума

Стрессоустойчивостью

Опытом практической работы

Оценщик — это специалист, который определяет рыночную стоимость объектов, таких как недвижимость, автомобили, оборудование, бизнес и интеллектуальная собственности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Международные праздники 27 октября

День благодарения в США

В четвертый четверг ноября Соединенные Штаты отмечают один из самых любимых праздников — День благодарения. В 2025 году он выпадает на 27 ноября. Первый День благодарения состоялся в 1621 году, когда английские колонисты Плимутской колонии и местные индейцы совместно отпраздновали сбор урожая после голодной зимы. Пуритане видели в этом празднике способ поблагодарить Бога за помощь.

Главные традиции

Семейный ужин с обязательной запеченной индейкой

Посещение церковной службы

Благотворительность — помощь нуждающимся

Костюмированные парады

Начало рождественских распродаж («Черная пятница»).

День благодарения изначально был праздником выражения признательности и признательности Богу, равному как семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия

ЮНЕСКО учредила этот праздник, чтобы напомнить: старые фильмы, записи передач и музыка могут исчезнуть. Пленки портятся, диски царапаются. Специалисты стараются сохранить эти материалы для наших потомков.

День реабилитологов

Это праздник врачей, которые помогают людям заново учиться простым вещам: держать ложку, завязывать шнурки, писать. Они работают с теми, кто перенес травмы или операции. Их цель — вернуть человека к нормальной жизни.

Другие праздники этого дня:

День плюшевого мишки — милый праздник игрушек из детства

День флага Греции — греки чествуют свой национальный символ

День флота США — американские моряки отмечают свой профессиональный праздник

Церковные праздники 27 ноября

День памяти святителя Григория Паламы

27 ноября Православная Церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых — святителя Григория Паламу. Этот богослов XIV века известен как защитник исихазма — особой молитвенной практики, помогающей верующим приблизиться к Богу.

Жизненный путь

Григорий Палама родился в 1296 году в знатной семье. Получив блестящее образование, он мог сделать карьеру при императорском дворе. Однако юноша выбрал другой путь — в 20 лет он ушел на Афон и стал монахом. Здесь он полностью посвятил себя молитве и изучению богословия.

Богословские споры

Главным испытанием для святителя стали споры с монахом Варлаамом, который отрицал возможность реального соединения с Богом через молитву. Григорий Палама мужественно защищал православное учение о том, что человек может действительно ощущать и познавать Божью благодать. Его главный аргумент — пример Преображения Господня на горе Фавор, где апостолы видели нетварный Божественный свет.

Несмотря на гонения и даже тюремное заключение, святитель Григорий не отрекся от своих убеждений. В конечном итоге его учение признали павославным и стало важной частью церковного предания.

Григорий Палама считается защитником духовной жизни и одной из ключевых фигур в истории Православия Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Народный праздник 27 ноября

Филиппов день

Ежегодно 27 ноября православные христиане чтут память одного из двенадцати апостолов — святого Филиппа. В народном календаре этот день получил название Куделица или Филиппов день. В 2025 году праздник выпадает на четверг. Святой Филипп родился в галилейском городе Вифсаиде. Будучи глубоко верующим человеком, он хорошо знал Священное Писание и с нетерпением ожидал прихода Мессии. Когда Христос призвал его следовать за Собой, Филипп без раздумий оставил прежнюю жизнь и стал одним из ближайших учеников Спасителя.

Евангелие сохранило несколько важных эпизодов, связанных с апостолом:

Именно Филипп привел ко Христу Нафанаила (Варфоломея)

Участвовал в чудесном насыщении пяти тысяч человек

Помогал эллинам, желавшим увидеть Иисуса

Задал вопрос во время Тайной вечери, который побудил Христа раскрыть учение о единстве с Отцом

После Вознесения Господня апостол Филипп посвятил себя проповеди Евангелия. Он нес Слово Божие в разных странах:

Галилея и Греция

Сирия и Малая Азия

Лидия и Фригия

По церковному преданию, проповедь апостола сопровождалась чудесами — он исцелял больных, возвращал зрение слепым и даже воскрешал умерших. Свой земной путь святой Филипп завершил мученически, приняв смерть за свидетельство о Христе.

Народные традиции Филиппова дня

В народном календаре день памяти апостола Филиппа значит переход от осени к зиме. С этого времени начинался совершенно новый ритм жизни, подготовкой к долгому холодному сезону.

Начало «филипповских посиделок»

С 27 ноября в избах зажигались лучины и начинались долгие вечера за рукоделием. Женщины и девушки собирались вместе, чтобы обрабатывать лен, прясть пряжу и ткать холсты. Эти собрания были не просто работой — они становились настоящим центром общения, где за неторопливой беседой передавались от старших к младшим народные предания, песни и жизненные уроки.

Подготовка к зиме и посту

Хозяйки активно готовились к наступающим холодам и предстоящему Рождественскому посту. В этот день было принято накрывать щедрые столы с мясными и рыбными блюдами, как бы «прощаясь» со скоромной пищей на ближайшие шесть недель. Одновременно начиналась заготовка материалов для зимнего рукоделия — льна, шерсти, ниток.

Молодежные вечерки

Для парней и девушек Филиппов день открывал период вечерок — совместных встреч, где можно было пообщаться, показать свои умения в рукоделии или хозяйственных делах. Под звуки народных песен и прибауток молодежь знакомилась, общалась, присматривала себе пару.

Рубеж между временами года

Этот день служил четкой границей в крестьянском календаре: заканчивались все осенние работы в поле, завершался период свадеб, и жизнь постепенно переходила в зимний режим. Дни становились короче, а вечера — длиннее, наполняясь размеренным трудом и духовной подготовкой к светлому празднику Рождества Христова.

Раньше говорили, что с этого дня «день короткий, а ночь длинная», и надо начинать готовиться к суровым зимним условиям Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Что нельзя делать 27 ноября в Филиппов день

В этот день важно начинать любое дело с молитвы — без нее не стоит приниматься за новые важные начинания. Церковь призывает верующих воздерживаться от сквернословия и сплетен, а также по возможности посетить вечернее богослужение.

Согласно традициям, в Филиппов день не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Остатки пищи лучше отдать животным, а не выбрасывать. После захода солнца не рекомендуется заниматься рукоделием, а дом стоит содержать в порядке.

В бытовой сфере в этот день не начинают ремонтные работы, не заключают крупные финансовые сделки и не планируют дальние поездки. Эти ограничения связаны с тем, что 27 ноября считается днем подготовки к Рождественскому посту, когда важно сосредоточиться на духовной жизни.

Народные приметы на 27 ноября

Погодные приметы:

Иней на деревьях — к хорошему урожаю овса

Каркают вороны — к оттепели

Снежная погода — май будет дождливым

Ясный день — к неурожаю в следующем году

Туман утром — к теплой зиме

Бытовые приметы:

Рассыпать соль — к семейной ссоре

Разбить посуду — к нежданным гостям

Услышать стук в окно — к важным новостям

Найти монету — к финансовой удаче

Приметы о здоровье:

Заболеть в этот день — к быстрому выздоровлению

Умыться снегом — сохранить красоту на весь год

Испачкать руки в саже — к крепкому здоровью

Кто родился 27 ноября

Коносукэ Мацусита (1894–1989). Легендарный предприниматель из Японии, основатель Panasonic. Человек, который начинал с мелких электротоваров, а создал одну из крупнейших корпораций планеты.

Ярослав Смеляков (1913–1972). Советский поэт, литературный критик и переводчик. Его стихи узнают по точности слова и честному, глубокому взгляду на жизнь.

Галина Польских (р. 1939). Актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Лицо советского и российского экрана, сыгравшая десятки ролей, которые до сих пор любят и цитируют.

Брюс Ли (1940–1973). Актер, философ, мастер восточных боевых искусств, чье имя стало символом дисциплины и силы духа. Звезда Голливуда и легенда, не требующая представления.

Борис Гребенщиков (р. 1953). Музыкант и автор, основатель «Аквариума». Один из тех, кто формировал русскую рок-культуру и чьи песни цитируют уже несколько поколений.

Владимир Машков (р. 1963). Актер и режиссер, Народный артист России. Яркий представитель российской школы кино, известный по ролям как в отечественных, так и международных проектах.

Именины 27 ноября