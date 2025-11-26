В Минфине рассказали, что будет с ипотекой в 2026 году
В Минфине спрогнозировали, что рыночная ставка по ипотеке снизится в следующем году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В 2026 году ожидается снижение рыночной ставки по ипотеке на четыре-пять процентных пунктов. Это станет возможным благодаря планируемому снижению ключевой ставки Центрального банка, сообщил заместитель главы Минфина Иван Чебесков.
«Мы надеемся, что с учетом снижения ключевой ставки снизится и рыночная ставка (по ипотеке — прим. URA.RU), пункта на 4-5 надеемся», — заявил Чебесков в рамках мероприятия Domclick Digital Forum. Его слова передает РИА Новости.
Он также добавил, что объем выдачи ипотеки в РФ составит около четырех триллионов рублей в этом году. Прогнозируется, что в 2026 году этот показатель останется на аналогичном уровне. Иван Чебесков отметил, что спрос на ипотеку в России в этом году оказался выше ожиданий Министерства финансов. По его прогнозам, тенденция к росту сохранится и в 2026 году.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предполагает, что прогнозируемое к 2026 году снижение ипотечных ставок до уровня 15% и ниже может иметь двоякие последствия. С одной стороны, это упростит приобретение жилья для потенциальных покупателей, с другой — может привести к существенному росту цен на недвижимость. По словам эксперта, рынок уже реагирует на малейшее понижение ставок. За последние 18 месяцев накопился значительный объем отложенного спроса: множество людей воздерживались от покупки жилья из-за недоступности льготных программ, передает MK.RU.
