В Минфине рассказали, что будет с ипотекой в 2026 году

В 2026 году ожидается снижение рыночной ставки по ипотеке на четыре-пять процентных пунктов. Это станет возможным благодаря планируемому снижению ключевой ставки Центрального банка, сообщил заместитель главы Минфина Иван Чебесков.

«Мы надеемся, что с учетом снижения ключевой ставки снизится и рыночная ставка (по ипотеке — прим. URA.RU), пункта на 4-5 надеемся», — заявил Чебесков в рамках мероприятия Domclick Digital Forum. Его слова передает РИА Новости.

Он также добавил, что объем выдачи ипотеки в РФ составит около четырех триллионов рублей в этом году. Прогнозируется, что в 2026 году этот показатель останется на аналогичном уровне. Иван Чебесков отметил, что спрос на ипотеку в России в этом году оказался выше ожиданий Министерства финансов. По его прогнозам, тенденция к росту сохранится и в 2026 году.

