«Личные данные под угрозой»: можно ли россиянам пользоваться VPN-сервисами
При использовании VPN нужно внимательно изучить провайдера
Законодательство РФ не запрещает использование VPN-сервисов для личных целей, но существуют определенные ограничения и требования. Однако при использовании таких сервисов личные данные окажутся под угрозой, заявила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам. Безопасно ли использовать VPN и какие могут быть последствия — в материале URA.RU.
Безопасно ли использовать VPN
Бутина отметила, что каждый человек сам принимает решение о том, использовать ли VPN, однако все доступные на сегодняшний день VPN-сервисы могут собирать личные данные пользователей. При подключении к VPN данные передаются на сторонний сервер, подчеркнула депутат в интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Также она отметила, что в настоящее время VPN пользуется значительное количество людей.
Депутат ГД Сергей Боярский опровергал информацию о блокировке VPN и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России с 1 августа. Слова о якобы блокировке он назвал «очередным нелепым вбросом».
За что могут оштрафовать
Пользоваться VPN для личных целей не запрещено законодательством РФ
Российское законодательство не запрещает использование VPN-сервисов для личных целей. С другой стороны, существуют определенные ограничения и требования, которые необходимо соблюдать. Однако с 1 сентября 2025 года для владельцев VPN ввели штраф по новой статье о нарушении порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен (ст. 13.52 КоАП):
- за нарушение порядка взаимодействия с Роскомнадзором (ч. 1 ст. 13.52 КоАП);
- за неисполнение требования подключиться к ФГИС (ч. 2 ст. 13.52 КоАП);
- за невыполнение обязанности по «фильтрации» запрещенных в РФ ресурсов (ч. 3 ст. 13.52 КоАП).
Для юрлиц штраф составит от 200 000 до 500 000 рублей. Для должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей. Для граждан — от 50 000 до 80 000 рублей.
Кроме того, существует и уголовная ответственность — в случае более серьезных правонарушений. Например, за распространение экстремистских материалов, порнографии или другого запрещенного контента. Также Роскомнадзор может принять меры по ограничению доступа к VPN-сервисам, которые используют для обхода блокировок запрещенных ресурсов. По требованию правоохранительных органов VPN-провайдеры обязаны предоставить информацию о пользователях.
Рекомендации по использованию VPN
При использовании VPN не стоит забывать о дополнительной защите своего устройства
Порядок ограничения доступа к VPN и другим средствам обхода блокировок Роскомнадзора регламентирует ст. 15.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (далее Закон № 149-ФЗ). Чтобы пользоваться сервисами без последствий, учтите рекомендации:
- Надежный провайдер. При выборе VPN-сервиса отдавайте предпочтение решениям от надежных и уважаемых провайдеров, способных обеспечить должный уровень защиты и анонимности пользовательских данных;
- Изучите политику конфиденциальности. Внимательно изучите политику конфиденциальности выбранного VPN-провайдера: убедитесь, что компания не ведет логи пользовательской активности и не передает персональные данные третьим лицам без разрешения клиента;
- Пользуйтесь только в законных целях. VPN-сервис запрещено применять для получения доступа к противоправному контенту, его распространения или совершения иных незаконных действий;
- Соблюдайте правила на рабочем месте. В случае использования VPN на рабочем месте необходимо ознакомиться с корпоративной политикой информационной безопасности и неукоснительно соблюдать установленные требования;
- Обновляйте VPN-клиент. Для поддержания высокого уровня защиты и стабильной работы соединения важно регулярно проверять наличие и устанавливать обновления для VPN-клиента;
- Для усиления защиты устройства рекомендуется комплексно подходить к вопросам безопасности. Наряду с VPN использовать антивирусное ПО, брандмауэр и другие защитные инструменты.
