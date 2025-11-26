«Личные данные под угрозой»: можно ли россиянам пользоваться VPN-сервисами

При использовании VPN нужно внимательно изучить провайдера Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Законодательство РФ не запрещает использование VPN-сервисов для личных целей, но существуют определенные ограничения и требования. Однако при использовании таких сервисов личные данные окажутся под угрозой, заявила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам. Безопасно ли использовать VPN и какие могут быть последствия — в материале URA.RU.

Безопасно ли использовать VPN

Бутина отметила, что каждый человек сам принимает решение о том, использовать ли VPN, однако все доступные на сегодняшний день VPN-сервисы могут собирать личные данные пользователей. При подключении к VPN данные передаются на сторонний сервер, подчеркнула депутат в интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Также она отметила, что в настоящее время VPN пользуется значительное количество людей.

Депутат ГД Сергей Боярский опровергал информацию о блокировке VPN и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России с 1 августа. Слова о якобы блокировке он назвал «очередным нелепым вбросом».

За что могут оштрафовать

Российское законодательство не запрещает использование VPN-сервисов для личных целей. С другой стороны, существуют определенные ограничения и требования, которые необходимо соблюдать. Однако с 1 сентября 2025 года для владельцев VPN ввели штраф по новой статье о нарушении порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен (ст. 13.52 КоАП):

за нарушение порядка взаимодействия с Роскомнадзором (ч. 1 ст. 13.52 КоАП);

за неисполнение требования подключиться к ФГИС (ч. 2 ст. 13.52 КоАП);

за невыполнение обязанности по «фильтрации» запрещенных в РФ ресурсов (ч. 3 ст. 13.52 КоАП).

Для юрлиц штраф составит от 200 000 до 500 000 рублей. Для должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей. Для граждан — от 50 000 до 80 000 рублей.

Кроме того, существует и уголовная ответственность — в случае более серьезных правонарушений. Например, за распространение экстремистских материалов, порнографии или другого запрещенного контента. Также Роскомнадзор может принять меры по ограничению доступа к VPN-сервисам, которые используют для обхода блокировок запрещенных ресурсов. По требованию правоохранительных органов VPN-провайдеры обязаны предоставить информацию о пользователях.

Рекомендации по использованию VPN

Порядок ограничения доступа к VPN и другим средствам обхода блокировок Роскомнадзора регламентирует ст. 15.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (далее Закон № 149-ФЗ). Чтобы пользоваться сервисами без последствий, учтите рекомендации: