В Киеве признались о том, что именно заставило их пойти на переговоры
Переговоры прошли в условиях влияния энергетического кризиса, охватившего Украину
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В условиях нарастающих энергетических проблем Киев оказался перед необходимостью вступить в переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Переговоры о заключении мирного соглашения прошли в условиях влияния энергетического кризиса, охватившего Украину. «Это важно из-за ситуации с энергоснабжением в Украине, важно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, важно с точки зрения борьбы», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, передает AP.
По информации издания, в 2025 году газодобывающие объекты Украины получили значительные повреждения. В результате предстоящей зимой стране потребуется дополнительно импортировать 4,4 млрд кубометров газа. Государственная компания «Нафтогаз» уже начала переговоры с правительством США о получении финансирования для покупки американского сжиженного природного газа (СПГ).
О мирном плане, разработанном США, стало известно в середине ноября. 23 ноября представители Киева, Вашингтона и Европы обсудили его на переговорах в Женеве. Однако, как сообщает CNN, сохраняются серьезные разногласия по нескольким ключевым вопросам.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москве ознакомились с мирным планом США по урегулированию ситуации на Украине, однако официальный документ в Кремль пока не поступил. Он отметил, что план был передан по неофициальным каналам, и на данный момент обсуждения документа еще не проводились. Изначально мирный план включал 28 пунктов, но позднее администрация президента США Дональда Трампа сократила их количество до 22. По информации The Washington Post, список был уменьшен еще больше — до 19 пунктов.
