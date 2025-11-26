В Киеве признались о том, что именно заставило их пойти на переговоры

Переговоры прошли в условиях влияния энергетического кризиса, охватившего Украину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В условиях нарастающих энергетических проблем Киев оказался перед необходимостью вступить в переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Переговоры о заключении мирного соглашения прошли в условиях влияния энергетического кризиса, охватившего Украину. «Это важно из-за ситуации с энергоснабжением в Украине, важно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, важно с точки зрения борьбы», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, передает AP.

По информации издания, в 2025 году газодобывающие объекты Украины получили значительные повреждения. В результате предстоящей зимой стране потребуется дополнительно импортировать 4,4 млрд кубометров газа. Государственная компания «Нафтогаз» уже начала переговоры с правительством США о получении финансирования для покупки американского сжиженного природного газа (СПГ).

О мирном плане, разработанном США, стало известно в середине ноября. 23 ноября представители Киева, Вашингтона и Европы обсудили его на переговорах в Женеве. Однако, как сообщает CNN, сохраняются серьезные разногласия по нескольким ключевым вопросам.