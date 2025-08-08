В Пермском крае фальшивые купюры стали встречаться реже

В Прикамье с января по июль включительно зафиксировано 16 случаев сбыта фальшивых банкнот — это на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«По итогам семи месяцев 2025 года на территории Пермского края зарегистрировано 16 фактов сбыта поддельных денег. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 20 фактов. Всего из обращения изъято 16 купюр, номинал 11 из которых — 5000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники полиции призывают население проявлять повышенную осторожность при обращении с наличными денежными средствами. Отмечается, что поддельные банкноты могут попасть к любому человеку, поэтому крайне важно уметь своевременно их выявлять.
URA.RU уже писало, что к осени прошлого года в целом по стране за девять месяцев было выявлено почти 6,5 тысячи подделок. По сравнению с аналогичным периодом года предыдущего их количество уменьшилось почти на треть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!