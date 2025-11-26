Многострадальную развязку у «Калины» откроют к осени 2026 года
Подрядчика, который строит развязку у «Калины», могут сменить
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Строительство важной транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге планируют завершить осенью 2026 года. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер во время прямой линии.
«На следующий год в полном объеме заложили [финансирование] на „Калину“. Несмотря на долгий банкротный процесс, который идет с подрядчиком, до осени планируем завершить», — сказал глава региона. По его словам, планируется рассмотреть вопрос о смене подрядчика. «Годами его держим — все затягивается», — подчеркнул губернатор.
Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство должны были еще в декабре 2024 года, однако открытие переносили регулярно. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее сообщал, что развязку планируют открыть в конце 2026-го.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!