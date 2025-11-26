«Лиза Алерт» прекратили поиски пенсионерки из Камышлова — следы привели в Ставрополье
Поисковики нашли пенсионерку в Ставропольском крае (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
73-летняя Александра Минкеевич, которая пропала в Камышлове, была найдена на вокзале Минеральных Вод и возвращена домой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Свердловской области.
«22 ноября 2025 года на горячую линию ДПСО „ЛизаАлерт“ поступила заявка о пропаже 73-летней Александры Минкеевич в городе Камышлов. Ситуация вызывала серьезную тревогу: у женщины были проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на ориентацию в пространстве. По предварительной информации, личных вещей при ней не было», — рассказали волонтеры.
Инфорг Анна (Сорока) сразу связалась с родственниками и полицией, организовала прозвон медучреждений, подготовила ориентировку и собрала добровольцев. Координатор Кирилл (Байер) поставил задачи по Камышлову и Екатеринбургу.
В процессе поиска родственник пропавшей сообщил, что она может быть на вокзале Минеральных Вод. Инфорг Наталья (Пума) связалась с поисковым отрядом Ставропольского края, и добровольцы действительно нашли пенсионерку на вокзале. До приезда родственника волонтеры организовали круглосуточное дежурство.
Утром 24 ноября родственник прилетел за Александрой Сергеевной, чтобы помочь ей вернуться домой. Успех поиска обеспечили оперативная работа добровольцев, четкое взаимодействие координаторов из разных регионов и слаженные действия на месте.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!