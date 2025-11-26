«Лиза Алерт» прекратили поиски пенсионерки из Камышлова — следы привели в Ставрополье

Поисковики нашли пенсионерку в Ставропольском крае (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

73-летняя Александра Минкеевич, которая пропала в Камышлове, была найдена на вокзале Минеральных Вод и возвращена домой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Свердловской области.

«22 ноября 2025 года на горячую линию ДПСО „ЛизаАлерт“ поступила заявка о пропаже 73-летней Александры Минкеевич в городе Камышлов. Ситуация вызывала серьезную тревогу: у женщины были проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на ориентацию в пространстве. По предварительной информации, личных вещей при ней не было», — рассказали волонтеры.

Инфорг Анна (Сорока) сразу связалась с родственниками и полицией, организовала прозвон медучреждений, подготовила ориентировку и собрала добровольцев. Координатор Кирилл (Байер) поставил задачи по Камышлову и Екатеринбургу.

В процессе поиска родственник пропавшей сообщил, что она может быть на вокзале Минеральных Вод. Инфорг Наталья (Пума) связалась с поисковым отрядом Ставропольского края, и добровольцы действительно нашли пенсионерку на вокзале. До приезда родственника волонтеры организовали круглосуточное дежурство.