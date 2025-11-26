«В букете главное — эмоции»: владелица цветочного салона в Перми о бизнесе, ценах и трендах

Первый цветочный салон «Фан-Фан» появился в Перми в 2011 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На День матери, который состоится 30 ноября, пермяки уже заказывают букеты для близких через интернет-магазины. Кто-то планирует спокойно за чашкой кофе выбрать цветочную композицию в стильном салоне. Но так к подобру подарков относились не всегда. До 2011 года букеты покупали в ларьках или на оптовых складах, которые не отличались комфортом. Как изменилась цветочная культура в Перми, какие композиции стали популярны, как поставщики переписывают цены перед праздниками. На эти и другие вопросы URA.RU ответила владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова.

— В ближайшие выходные будет День матери. Признайтесь, ожидаете ажиотаж?

— Конечно, мы увеличили объем цветов, ожидаем роста продаж. День матери — праздник традиционных букетов из роз, хризантем, альстрамерий. В этом празднике важно внимание. А мамы, как показывает практика, рады любым цветам.

— Правда ли, что цветочные салоны поднимают цены перед праздниками?

— Да, перед Днем матери, Днем святого Валентина, 8 марта поставщики повышают цены в среднем на 5-10%. Это не много. Но есть позиции, которые сильно дорожают, например, хризантема. Ее выращивают только в Голландии. Поставщики прекрасно знают о наших праздниках и в преддверии Дня матери увеличили стоимость на 30%.

— То есть перед каждым праздником цены увеличиваются на разные цветы?

— На День святого Валентина сильно растут в цене красные розы, а перед 8 марта дорожает все. Вообще стоимость цветов увеличивается каждый год. Инфляция и колебания доллара больше всего влияют на бизнес. Но сейчас цены относительно невысокие.

— Раз мы заговорили о ценах. Из чего складывается стоимость букета?

— В стоимость букета входят сами цветы, упаковка и оформление. Эти услуги составляют около 10% стоимости. На цветы цены разные. Стараемся искать подешевле, но чтобы качество не страдало. С 2011 года маржинальность упала. За 15 лет цена закупа цветов выросла примерно в два раза. Соответственно, мы не можем позволить себе большую накрутку, как это было раньше. К тому же сейчас обострилась конкуренция.

— 14 лет назад вы открыли первый салон, чтобы создать в Перми цветочную культуру, которой раньше не было. Если говорите про большую конкуренцию, значит, у вас получилось?

— Думаю, да. Сейчас в городе много салонов высокого уровня, где работают профессиональные флористы и продают качественные цветы. В 2011 году этого явно не хватало. Можно с уверенностью сказать, что Пермь стала цветочно-культурным городом.

— То есть с одной стороны, вы сделали город лучше, а с другой, нажили конкурентов…

— Да, сейчас никому бы не рекомендовала заходить в этот бизнес. Открыться легко, а вот выжить может не каждый. Обычно магазины запускают рядом с конкурентами. В них примерно одинаковый ассортимент и цены. Клиенты делятся равномерно, и проходимость становится все хуже.

— Опускать руки — не выход. Надо как-то бороться за клиентов…

— Борьба за клиента смещается в интернет. Без онлайн продаж бизнесу в современных реалиях не выжить. Мы запустили интернет-магазин через несколько лет после открытия. Стали одними из первых в городе. Позаимствовали опыт московских коллег. Позже, когда появились маркетплейсы цветов и подарков, где представлены разные магазины, стали сотрудничатать с этими онлайн площадками.

— То есть интернет-магазин помогает держаться на плаву?

— Да, например, в 2020 году благодаря онлайн продажам у нас в разы выросло количество заказов. Хороший был год!

— Многие цветочные магазины открывают у себя небольшие кофейни в формате «кофе с собой». Вы тоже подхватили тренд, или это еще один способ привлечения клиентов?

— Да, кофейни в цветочных салонах — хорошее решение, которое увеличивает поток клиентов. Но в нашем магазине кофе продаем не мы. В цветочном бизнесе, как и во многих других, остро ощущается дефицит сотрудников. У нас не хватает рабочих рук, чтобы создать свою кофейню. Но мы нашли решение и сдали площадь нашим друзьям. Так, у нас, пока флорист оформляет букет, можно выпить чашку кофе.

— Как еще изменилась сфера флористики за 14 лет? Пермяки по-прежнему любят дарить и получать розы?

— Розы были и остаются лидерами продаж. В целом, ассортимент изменился, но не особо. А вот подход к продаже — другой. Не так давно стали массово продавать «французские розы». Это не сорт, а технология обработки обычных роз, после которой у цветов получаются выкрученные лепестки. Изменения затронули и упаковку. Сейчас букеты в целлофане не продают, композиции оформляют в корейские пленки.

Пожалуй, один из главных трендов заключается в том, что люди стали реже интересоваться букетами, которые будут стоять две недели. Сейчас важны мгновенные эмоции и общие впечателния от подарка. Стойкость цветка ушла на второй план, хотя все просят в букет поставить цветы посвежее.

— Как собрать букет, чтобы он произвел вау-эффект и долго стоял?

— Все зависит от ваших предпочтений и бюджета. У каждого цветка своя стойкость. Если нужны цветы, которые простоят долго, лучше выбирать хризантемы, гвоздики или розы. Есть красивые цветы, которые долго не стоят, например, гортензия. Тут важно консультироваться с флористом и выбирать между букетом, который будет радовать некоторое время, или стильной изящной композицией.

— Удается ли распродать все букеты, пока они не завяли? Или приходится выкидывать?

— Свежие цветы поставляются в наш магазин раз в неделю. Весь объем реализовывается. Небольшое списание есть, конечно. Но с опытом лучше понимаешь, что и в каком объеме нужно заказывать, чтобы минимизировать потери.

— Не могу не спросить про дефицит кадров. Почему люди не стремятся работать флористами?

— Флористов в Перми достаточно, но хороших — мало. Обычно приходит молодежь без опыта, но с непомерными запросами зарплат. Опытные флористы работают там, где привыкли.

— Обычно флористами работают хрупкие девушки. Создается впечатление, что это легкий труд…

— Нет, профессиональная флористика — совсем не легкое дело. Приходится и вазоны таскать с водой, и собирать большие композиции в коробках или тяжелые букеты. Попробуйте поднять 101 розу. А чтобы собрать букет, цветы нужно все время держать на весу. Также круглосуточная работа несет определенные риски. Раньше мы работали по ночам, были неприятные инциденты. Сейчас в круглосуточном режиме смысла нет.

— Почему?

— Во-первых, дефицит сотрудников. Неопытного флориста не посадишь. Он не сможет достойно собрать букет. А работа опытного специалиста не окупится, так как сейчас меньше людей покупают цветы ночью.

— Напоследок дайте совет, как сохранить букет свежим надолго.