Военнослужащие смогут посещать пермский зоопарк бесплатно

Для военнослужащих билеты в зоопарк будут бесплатными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военнослужащие могут посещать пермский зоопарк бесплатно. Это следует из приказа, размещенного на сайте учреждения. В документе сказано, что новая редакция положения «О порядке льготного посещения платных мероприятий, проводимых ГКАУК „Пермский зоопарк“, утверждена 19 ноября.

«Категория лиц, имеющих право на приобретение и использование льготных билетов: военнослужащие; стоимость посещения: бесплатно», — указано в документе за подписью генерального директора учреждения Юлии Шитовой. Для подтверждения статуса военнослужащего потребуется военный билет (можно подтвердить через Госуслуги либо цифровой сервис «Витрина данных»).