Военнослужащие смогут посещать пермский зоопарк бесплатно

26 ноября 2025 в 18:14
Для военнослужащих билеты в зоопарк будут бесплатными

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военнослужащие могут посещать пермский зоопарк бесплатно. Это следует из приказа, размещенного на сайте учреждения. В документе сказано, что новая редакция положения «О порядке льготного посещения платных мероприятий, проводимых ГКАУК „Пермский зоопарк“, утверждена 19 ноября.

«Категория лиц, имеющих право на приобретение и использование льготных билетов: военнослужащие; стоимость посещения: бесплатно», — указано в документе за подписью генерального директора учреждения Юлии Шитовой. Для подтверждения статуса военнослужащего потребуется военный билет (можно подтвердить через Госуслуги либо цифровой сервис «Витрина данных»).

URA.RU рассказывало, что с 1 октября зоопарк в Перми повысил стоимость билетов. При этом определенные категории граждан, включая участников СВО, могут посещать его бесплатно.

