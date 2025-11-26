Ред-флаг, пупупу и сигма-бой: какие слова стали самыми яркими в 2025 году

Одна из самых ярких тенденций года — контент, сгенерированный с помощью ИИ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Портал «Грамота.ру» представил шорт-лист претендентов на «Слово года». В список вошли 12 слов, среди которых «ред-флаг», «сигма», «проявленность» и другие. Лингвисты в течение года наблюдали за языковыми тенденциями, анализируя появление новых слов и изменение значений уже существующих.

Одна из самых ярких тенденций года — повсеместное присутствие контента, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта. Также заметно расширение лексикона за счет слов, связанных с популярной психологией. В общей сложности лингвисты рассматривали более 500 слов. В шорт-лист, помимо уже упомянутых, вошли такие термины, как «лимб», «зумер», «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». Как не стать «скуфом» и что значат самые популярные слова у молодежи — в материале URA.RU.

Зумеры

Зумеров считают «цифровыми людьми» Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Зумерами называют представителей поколения Z — молодых взрослых и подростков, выросших в эпоху развития цифровых технологий. К этой группе относят людей, рожденных примерно с середины 1990-х до конца 2010-х. В России, по мнению исследователей, это люди, родившиеся в 2003-2015.

Продолжение после рекламы

Зумеров считают «цифровыми людьми», так как многие из них не застали времен без высокотехнологичных инноваций. Для них привычны смартфоны, быстрый интернет и VR/AR-технологии. Представители поколения Z придают большое значение ряду аспектов. Прежде всего, для них важны свобода и уважение личных границ. Кроме того, они стремятся к непрерывному саморазвитию, легко осваивают новые умения и готовы к смене профессионального направления. Также для зумеров характерны эмпатия и открытость.

Ред-флаг

«Ред флаг» — это тревожный знак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В переводе с английского red flag означает «красный флаг». В современном разговорном языке выражение стало активно использоваться в переносном смысле. «Ред-флаг» — это тревожный знак или сигнал о потенциальной опасности. Это может быть поведение человека, ситуация или даже отдельная фраза, которая заставляет задуматься о том, стоит ли продолжать общение.

В отношениях «ред-флаги» могут проявляться через грубость, пренебрежительное отношение к окружающим, ревность без повода или желание все контролировать. В дружбе — через постоянные жалобы, манипуляции или использование человека в корыстных целях. На работе — через токсичную атмосферу, частые переработки без дополнительной оплаты или агрессивное поведение начальства.

Пупупу

Корни мема «пупупу» уходят в детский мультсериал «ПодыграйКА» Фото: ПодыграйКА (2024), Россия, Студия анимации «Северный Свет», Режиссёр: Анна Королёва

Корни мема «пупупу» уходят в детский мультсериал «ПодыграйКА». В одном из эпизодов Свинья-охранник напевает: «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку». Позже кто-то из пользователей залил отрывок в соцсеть, и видео стало вирусным.

У «пупупу» нет одного значения — все зависит от контекста. Это может быть выражение грусти или разочарования, усталости или бессилия, реакции на неловкую или странную ситуацию. В интернете есть мнение, что выражение широко используют люди постарше, но и зумеры его подхватили. Многие говорят, что «пупупу» — это новый способ реагировать на стресс.

Сигма

Понятие «сигмы» часто противопоставляется «альфа-самцу» Фото: мем-формат «сигма»

На современном сленге термин «сигма» означает независимого мужчину-одиночку, который не подвержен влиянию большинства и отличается уверенностью, харизмой, а нередко и нестандартным, креативным мышлением. Чаще всего термин используется в сочетании с другими словами — например, «сигма-самец» или «сигма-бой». Наибольшую популярность слово получило после выхода русскоязычного трека «Сигма-бой» в октябре 2024 года.

Понятие «сигмы» часто противопоставляется «альфа-самцу» — социально активному человеку с лидерскими качествами. В отличие от альфа-самцов, сигмы осознанно игнорируют общественные оценки и одобрения и часто считаются интровертами и одиночками. В интернете появился известный мем — «сигма-фейс» или «лицо сигмы». Обычно на таких картинках изображен человек с нахмуренными бровями, сжатыми или свернутыми в трубочку губами и улыбкой, означающей одобрение той или иной ситуации.

Продолжение после рекламы

Имба

Слово «Имба» пришло из онлайн-игр Фото: Kelly Hunter/Flickr

«Имба» — это слово из молодежного сленга, которое пришло из онлайн-игр. В игровом контексте «имба» обозначает персонажа, оружие или стратегию, которые обходят все остальные и с большей вероятностью выиграют.