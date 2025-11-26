В Минобороны пожаловались на нехватку врачей для участников СВО
В целом по России не хватает около 23,3 тысяч врачей, заявили в Минздраве
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила о наличии системной проблемы в сфере реабилитации участников СВО — в стране отмечается дефицит реабилитологов и протезистов. В качестве мер по устранению недостатка квалифицированных кадров Минздрав реализует программы переподготовки специалистов и расширяет набор в подведомственные высшие учебные заведения.
«Нам не хватает реабилитологов, нам не хватает специалистов, протезистов высокого класса», — заявила Цивилева на форуме «Открыто для всех», который прошел 24 ноября. Ее слова приводит «Коммерсант».
Замминистра обороны подчеркнула необходимость совместной работы с Минздравом и образовательными ведомствами для решения данного вопроса. Согласно статистике Минздрава, в стране не хватает примерно 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи работников среднего медицинского звена.
Эксперты указывают, что нехватка специалистов обусловлена несколькими факторами: устареванием образовательных стандартов, чрезмерной нагрузкой на медицинских работников и трудностями в применении инновационных методик. Анна Цивилева также проинформировала о том, что за последние два с половиной года средства реабилитации были предоставлены 3,2 тысячам военнослужащих. Она отметила, что отечественные производители протезов удовлетворяют весь объем заявок, а временной промежуток от момента получения ранения до получения протеза варьируется от полутора до трех месяцев.
Ранее в России была выявлена серьезная нехватка врачей-эндокринологов. Как отметила академик РАН, заслуженный врач РФ и директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева, для обеспечения потребностей взрослого населения не хватает примерно двух тысяч специалистов, а для детского — около семисот тысяч. Для преодоления кадрового дефицита НМИЦ эндокринологии реализует комплекс мер. Они включают в себя: обучение и повышение профессионального уровня медицинских и научных сотрудников; поддержку региональных эндокринологических центров; подготовку преподавателей для «Школ сахарного диабета» из числа эндокринологов, терапевтов и медицинских сестер; а также создание и популяризацию современных медицинских технологий.
