В Минобороны пожаловались на нехватку врачей для участников СВО

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила о наличии системной проблемы в сфере реабилитации участников СВО — в стране отмечается дефицит реабилитологов и протезистов. В качестве мер по устранению недостатка квалифицированных кадров Минздрав реализует программы переподготовки специалистов и расширяет набор в подведомственные высшие учебные заведения.

«Нам не хватает реабилитологов, нам не хватает специалистов, протезистов высокого класса», — заявила Цивилева на форуме «Открыто для всех», который прошел 24 ноября. Ее слова приводит «Коммерсант».

Замминистра обороны подчеркнула необходимость совместной работы с Минздравом и образовательными ведомствами для решения данного вопроса. Согласно статистике Минздрава, в стране не хватает примерно 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи работников среднего медицинского звена.

Эксперты указывают, что нехватка специалистов обусловлена несколькими факторами: устареванием образовательных стандартов, чрезмерной нагрузкой на медицинских работников и трудностями в применении инновационных методик. Анна Цивилева также проинформировала о том, что за последние два с половиной года средства реабилитации были предоставлены 3,2 тысячам военнослужащих. Она отметила, что отечественные производители протезов удовлетворяют весь объем заявок, а временной промежуток от момента получения ранения до получения протеза варьируется от полутора до трех месяцев.