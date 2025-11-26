Путина научили играть на комузе Фото: Роман Наумов © URA.RU

президент РФ Владимир Путин прилетел 25 ноября в Киргизию с трехдневным визитом. В рамках него российского лидера научили играть на национальном киргизском инструменте — комуз. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Путин в Киргизии сыграл на национальном инструменте», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил к посту соответствующее видео.

Комуз — это традиционный киргизский музыкальный инструмент, который относится к типу лютен и имеет три струны. Он оснащен длинной и тонкой шейкой, а его корпус, имеющий грушевидную форму, объединен с грифом без ладов.

