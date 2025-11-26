Так принимать точно нельзя: чем опасен избыток витамина D в организме

Неконтролируемый прием БАДов в осенне-зимний период может навредить организму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дефицит витаминов, особенно в осенне-зимний период, может негативно влиять на самочувствие человека. Однако их избыток вредит здоровью не меньше. Особенно стоит обратить внимание на витамин D, который в обычной жизни мы получаем от солнца. Чем его заменить, как опасно употреблять и на что обратить внимание — разобрались с семейным врачом и педиатром «Инвитро» Еленой Алексенцевой в материале URA.RU.

Из-за чего наступает дефицит витамина D

С наступлением осени Россия традиционно уходит в долгий период короткого светового дня. Для местных жителей это означает не только холод и серые пейзажи, но и все более острый дефицит витамина D — вещества, на 80-90% формирующегося благодаря солнечному свету.

Именно поэтому врачи ежегодно фиксируют всплеск обращений: люди чувствуют упадок сил, снижение иммунитета, проблемы с концентрацией и ухудшение самочувствия — частые спутники нехватки «солнечного витамина». И в этот раз статистика подтверждает ощущения жителей региона.

Что показало исследование уровня витамина D

Медицинская компания «Инвитро» провела масштабное исследование уровня витамина D у жителей Сибирского федерального округа — и результаты оказались тревожными. Адекватный уровень этого витамина выявлен лишь у 49,8% пациентов, то есть практически каждый второй сибиряк испытывает дефицит.

Как распределились остальные показатели: выраженный дефицит — у 3,6%, дефицит — у 18% и недостаточный уровень витамина — у 28,5%. При этом интерес к диагностике растет стабильно: количество выполненных тестов увеличилось на 15,8 % в 2023 году и еще на 15,2% в 2024-м, что за два года дает рост почти на 28,6%.

Когда слишком много — тоже опасно

Однако врачи обращают внимание и на противоположную проблему — превышение уровня витамина D. Хотя такие случаи редки, они встречаются все чаще. Например, в 2022 году таких пациентов наблюдалось всего 0,03%. Однако к 2024 году эта цифра выросла до 0,12%.

Что приводит к избытку и чем он опасен, объясняет Елена Алексенцева, врач общей практики и педиатр «Инвитро».

По ее словам, гипервитаминоз развивается при уровне выше 150 нг/мл, и получить такую концентрацию естественным путем — из еды или солнца — практически невозможно. Главная причина — неконтролируемый прием БАДов, содержащих высокие дозировки витамина D.

«При бесконтрольном приеме таких препаратов возможно достижение токсических уровней данного вещества в организме», — отмечает Алексенцева. Это в свою очередь ведет к самым разным последствиям для организма.

Чем опасен избыток витамина D

Передозировка витамина приводит к ряду серьезных нарушений. Прежде всего, речь идет о поражении сердечно-сосудистой системы, поскольку на стенках сосудов происходит отложение солей. В чем еще это проявляется:

кальцификация сосудов и тканей;

формирование атеросклеротических бляшек;

нарушение работы сердца и почек;

развитие гиперкальциемии: тошнота, головокружения, слабость, спутанность сознания;

частое формирование мочекаменной болезни.

Организм способен выводить лишний витамин D через почки и кишечник, но при хронических заболеваниях или снижении функции органов вывода этот механизм нарушается — тогда токсическое накопление неизбежно.

Вывод врачей

Алексенцева подчеркивает: важно контролировать не только низкий, но и высокий уровень витамина D. Прием препаратов должен назначаться индивидуально и строго соблюдаться — это ключевой фактор безопасности.