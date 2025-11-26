Украина атаковала Россию десятками БПЛА за 4 часа
26 ноября 2025 в 18:40
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО подавили 10 украинских беспилотников за последние четыре часа. Об этом следует из сообщения Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, атака была пресечена над Белгородской, Брянской и Курской областями.
