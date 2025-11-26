Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Крупные военные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в октябре 2026 года

26 ноября 2025 в 19:10
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два масштабных военных учения ОДКБ запланированы на 2026 год. Маневры «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут на территории Белоруссии. К такому решению пришли главы министерств обороны Белоруссии и Киргизии. Мероприятия должны состояться в октябре. 

«Глава МО Белоруссии Виктор Хренин пригласил киргизские войска поучаствовать в учениях ОДКБ», — говорится в пресс-релизе Минобороны Белоруссии. Также в заявлении указано о подписании соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран.

