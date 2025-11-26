Крупные военные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в октябре 2026 года
Белоруссия пригласила Киргизию к участию в учениях ОДКБ 2026 года
Два масштабных военных учения ОДКБ запланированы на 2026 год. Маневры «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут на территории Белоруссии. К такому решению пришли главы министерств обороны Белоруссии и Киргизии. Мероприятия должны состояться в октябре.
«Глава МО Белоруссии Виктор Хренин пригласил киргизские войска поучаствовать в учениях ОДКБ», — говорится в пресс-релизе Минобороны Белоруссии. Также в заявлении указано о подписании соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран.
