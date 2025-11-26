Глава Сбербанка высказался о больших шоках из-за семейной ипотеки
Ставка для семей с одним ребенком может увеличиться до 12%
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что ситуация со ставкой по семейной ипотеке может стать большим шоком для некоторых семей. Об этом пишут СМИ.
«Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%, и вот это может быть достаточно большим шоком», — сказал Греф. Его слова приводит издание «РИА Новости». Глава Сбербанка подчеркнул, что считает правильным подходом идею дифференциации ставки в зависимости от количества детей.
Реализация программы субсидированной ипотеки для всех семей с детьми заложена в государственный бюджет на 2026-2028 годы. Вместе с ней в рамках поддержки семей в бюджет вошли выплата единого пособия для нуждающихся, программа материнского капитала и возможность возврата части НДФЛ.
