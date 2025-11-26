Глава Сбербанка высказался о больших шоках из-за семейной ипотеки

Ставка для семей с одним ребенком может увеличиться до 12% Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что ситуация со ставкой по семейной ипотеке может стать большим шоком для некоторых семей. Об этом пишут СМИ.

«Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%, и вот это может быть достаточно большим шоком», — сказал Греф. Его слова приводит издание «РИА Новости». Глава Сбербанка подчеркнул, что считает правильным подходом идею дифференциации ставки в зависимости от количества детей.