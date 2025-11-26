Отец экс-замминистра обороны Иванова заявил в суде о неожиданной просьбе
Отец Тимура Иванова попросил не конфисковать у него авто и два мотоцикла в рамках дела
В Пресненском суде Москвы проходит рассмотрение иска Генеральной прокуратуры. Адвокат Денис Балуев, представляющий интересы отца бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — Вадима Иванова, заявил о несогласии с требованиями надзорного ведомства насчет конфискации у него подаренных сыном мотоциклов еще до прихода того в Минобороны.
«Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись. Также он является добросовестным приобретателем подаренного ему второго мотоцикла — Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года выпуска. Следовательно, данные транспортные средства не могут быть предметами антикоррупционного иска в любом случае», — заявили защитники в суде. Информацию передает ТАСС.
Также Генпрокуратура настаивает на конфискации у Вадима Иванова люксового автомобиля марки Escalade. однако, по словам адвоката, транспортное средство было приобретено его доверителем на собственные средства для личного пользования и не связано с возможными нарушениями антикоррупционного законодательства со стороны сына. Адвокат Балуев также отметил, что его доверитель никогда не зависел от сына в материальном или социальном плане.
В результате судебного разбирательства Тимур Иванов получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении более четырех миллиардов рублей из бюджета Министерства обороны, а также в совершении ряда других преступлений, включая получение взяток, легализацию имущества и незаконное хранение оружия. После проведения обысков в жилище Иванова было инициировано дополнительное расследование. Генпрокуратура выдвинула требование о конфискации имущества бывшего заместителя министра и связанных с ним лиц на сумму, превышающую 1,2 миллиарда рублей.
Впоследствии арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка ПСБ и признал Иванова банкротом. Суд принял решение о реализации имущества бывшего чиновника, минуя процедуру реструктуризации долгов, которая обычно является первым этапом в процессе банкротства. Такая практика применяется, в частности, когда у лица имеется непогашенная судимость за экономическое преступление.
