ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области

Украинская армия дроном нанесла удар по автобусу, заявил Гладков (архивное фото)

Армия Украины дронами атаковала Белгородскую область. В результате этого в Шебекинском округе повреждения получил припаркованный автобус, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что при сегодняшней атаке на муниципалитете пострадали три человека.

«В селе Мешковое Шебекинского округа дрон атаковал припаркованный автобус — транспортное средство повреждено», — написал Гладков в своем telegram-канале. В целом в результате атак беспилотников пострадали четыре муниципалитета, а также три мирных жителя получили травмы.

Так, в селе Доброивановка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, в котором находились люди. Пострадавшие были доставлены в местную центральную районную больницу. У двух человек (мужчины и женщины) выявлены баротравмы, у третьего пострадавшего — баротравма и ожоги обеих кистей. Медицинскую помощь им оказали на месте, от госпитализации все отказались. Сам автомобиль получил повреждения задней части кузова.

В городе Грайворон из-за детонации FPV-дрона рядом с частным домом повреждены остекление, забор и газовая труба. В селе Глотово в результате атаки на частный дом поврежден фасад и выбиты окна. Также на окраине города Шебекино в результате детонации дрона пострадал движущийся автомобиль. В районе села Посохово Валуйского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся легковому автомобилю — у машины разбито лобовое стекло и повреждена передняя часть кузова.

Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации БПЛА повреждена входная группа частного домовладения. При этом в селе Бессоновка FPV-дрон атаковал парковку предприятия, в результате чего повреждены четыре автомобиля, а в селе Нечаевка в частном доме пробита кровля. Как отметил Вячеслав Гладков, информация о последствиях атак уточняется.