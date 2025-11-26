В Туапсе ввели режим ЧС
26 ноября 2025 в 18:01
О проинформировал о введении локального режима чрезвычайной ситуации В Туапсе объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края . Мера была принята в связи с атакой украинских беспилотников В сообщении оперштаба отмечается, что уже второй день специалисты устраняют последствия инцидента в одном из многоквартирных домов. Скоро бригады будут восстанавливать кровлю здания.
