В Туапсе ввели режим ЧС

О проинформировал о введении локального режима чрезвычайной ситуации В Туапсе объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края . Мера была принята в связи с атакой украинских беспилотников В сообщении оперштаба отмечается, что уже второй день специалисты устраняют последствия инцидента в одном из многоквартирных домов. Скоро бригады будут восстанавливать кровлю здания.