Зеленский столкнулся с проблемой, которая серьезно угрожает всей Украине
За бюджет готовы проголосовать менее 90 депутатов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В партии Владимира Зеленского не хватает голосов, чтобы принять бюджет на следующий год. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«Очень конкретный пример: вчера утром у них в чате запустили опрос, кто голосует за бюджет 2026 года. И пока там меньше 90 депутатов дали ответ, что в каком-то виде готовы его поддержать», — написал депутат в telegram-канале. Его слова цитирует издание «РИА Новости». Как уточнил Железняк, не проголосовавшие депутаты проигнорировали опрос. Некоторые и вовсе заявили, что голосовать не будут. Для того, чтобы госбюджет был принят, необходимо 226 голосов.
В начале ноября стало известно, что дефицит государственного бюджета Украины превысил 20 миллиардов долларов. Эксперты в области экономики заявляют, что в скором времени это обернется для страны масштабным кризисом.
