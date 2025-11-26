Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский столкнулся с проблемой, которая серьезно угрожает всей Украине

У партии Зеленского не получается принять госбюджет из-за нехватки голосов
26 ноября 2025 в 18:05
За бюджет готовы проголосовать менее 90 депутатов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В партии Владимира Зеленского не хватает голосов, чтобы принять бюджет на следующий год. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. 

«Очень конкретный пример: вчера утром у них в чате запустили опрос, кто голосует за бюджет 2026 года. И пока там меньше 90 депутатов дали ответ, что в каком-то виде готовы его поддержать», — написал депутат в telegram-канале. Его слова цитирует издание «РИА Новости». Как уточнил Железняк, не проголосовавшие депутаты проигнорировали опрос. Некоторые и вовсе заявили, что голосовать не будут. Для того, чтобы госбюджет был принят, необходимо 226 голосов. 

В начале ноября стало известно, что дефицит государственного бюджета Украины превысил 20 миллиардов долларов. Эксперты в области экономики заявляют, что в скором времени это обернется для страны масштабным кризисом. 

