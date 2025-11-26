В компании Mars высказались о попадании иголки в продукцию
На фабрике производителя продукция проходит металлодетекторы
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Производитель батончиков «Марс» прокомментировал ситуацию попадания иголки в конфету, которую чуть не проглотила девочка из Калуги. Об этом сообщают СМИ.
«„Марс“ исключает попадание металлических предметов в продукцию», — пишет «ТАСС». Об этом изданию заявил сам производитель. Продукты, которые изготавливаются на фабриках, проходят металлодетекторы.
Большую иглу в одной из шоколадок «Марс» обнаружила школьница из Калуги. Коробку с батончиками в школу принесла мама девочки, которая праздновала свой день рождения.
