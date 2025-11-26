Логотип РИА URA.RU
В компании Mars высказались о попадании иголки в продукцию

ТАСС: Mars заявил, что попадание металлических предметов в продукцию исключено
26 ноября 2025 в 18:17
Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Производитель батончиков «Марс» прокомментировал ситуацию попадания иголки в конфету, которую чуть не проглотила девочка из Калуги. Об этом сообщают СМИ. 

«„Марс“ исключает попадание металлических предметов в продукцию», — пишет «ТАСС». Об этом изданию заявил сам производитель. Продукты, которые изготавливаются на фабриках, проходят металлодетекторы. 

Большую иглу в одной из шоколадок «Марс» обнаружила школьница из Калуги. Коробку с батончиками в школу принесла мама девочки, которая праздновала свой день рождения. 

