Киркоров назвал имя российской певицы, которая напоминает ему Пугачеву

Филипп Киркоров возглавил жюри всероссийского музыкального конкурса «Пой в душе» Фото: Виктор Васильев

Филипп Киркоров возглавил жюри всероссийского музыкального конкурса «Пой в душе». До начала гранд-финала, где участники исполняли песни Михаила Гуцериева, Филипп разоткровенничался. Певец рассказал корреспонденту URA.RU, почему он поет в душе, и кто из российских певиц ему напоминает Аллу Пугачеву.

«Я сначала подумал, что конкурс называется „Пой в дУше“, — заявил поп-король. — Потому что я сам иногда пою в душе! Там очень хорошая акустика. А если душа поет, то сердце должно разрываться на куски!»

Певец рассказал, что пристально следит за молодыми исполнителями. По словам поп-короля, ситуация на эстраде вполне достойная. Хороших исполнителей среди подрастающего поколения достаточно много. А одна из певиц, как выяснилось, Киркорову даже напоминает Аллу Пугачеву. Это звезда шоу «Ну-ка, все вместе» Анастасия Иванова, которой на днях исполнилось 16 лет. Филипп признался, что уже давно наблюдает за ее развитием.

«Настя — это бриллиант какой-то, а не девочка, — не скупился на комплименты Филипп. — Я ее увидел несколько лет назад на детской „Новой волне“, а потом недавно в шоу „Ну-ка все вместе“. Она — уникальная девочка, хрустальная ваза, над которой нужно трястись и которую нужно беречь. Она напоминает раннюю Пугачеву, еще до „Арлекино“: трогательная, хрупкая, поющая каким-то нереальным, совершенно хрустальным голосом».

По словам Киркорова, уже в обозримом будущем Иванова сможет составить конкуренцию нынешнем звездным исполнительницам.

«У нас есть Люся Чеботина, Анна Асти, Севиль, Ани Лорак, а Настя — НЛО. Она — большой подарок всем нам», — заявил Филипп.

Киркоров считает, что сейчас для Ивановой стоит первостепенная задача — найти свой хит, который позволит ей покорить вершину отечественного шоу-бизнеса. «Сейчас пожелать ей только одно: найти свой хит», — признался Филипп.