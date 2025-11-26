Экстренным службам удалось эвакуировать людей из двух зданий Фото: «Московский комсомолец»

В Гонконге произошел крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court. Огонь охватил четыре здания, в результате чего погибли четыре человека. Минимум пять человек получили ранения, многие люди остались в ловушке. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Жилой комплекс Wang Fuk Court включает в себя девять зданий, в которых располагается 1,9 тысячи квартир. В комплексе проживает около четырех тысяч человек. В понедельник обсерватория Гонконга сообщила о высоком риске возникновения пожаров. Все подробности о происшествии — в материале URA.RU.

Что случилось

Пожар начался в первом здании комплекса в 14:52 (09:52 мск). Позже огонь распространился еще на два здания. В 18:47 (13:47 мск) стало известно о пожаре в четвертом здании — самом высоком в комплексе. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по опасности и сложности в Гонконге).

Экстренным службам удалось эвакуировать людей из двух зданий. Полиция Гонконга получает звонки от людей, которые оказались в ловушке в горящих зданиях, а также от родственников, чьи близкие находятся в опасности. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые использовались при ремонте фасада. На фоне угрозы дальнейшего распространения пожара эвакуированы два соседних квартала.

Погибшие и пострадавшие

В результате пожара погибли четыре человека, среди них — один сотрудник пожарной службы. Число людей, получивших серьезные ранения, увеличилось до пяти. Три человека находятся в критическом состоянии, один получил серьезные ранения, еще один человек — в стабильном состоянии. Некоторые люди поднялись на крышу здания, чтобы избежать огня. По сообщениям, 13 человек остаются в здании, включая восемь пожилых и двух детей. В здании также остались около 14 домашних животных.

Причина пожара

Причина возгорания пока не установлена. В жилом комплексе проходила реновация. Жильцы жаловались на рабочих, которые курили. Работы по ремонту фасада должны были завершиться к маю, но затянулись более чем на год.

Реакция местных жителей

Местные жители раскритиковали действия властей. Очевидцы отмечают, что огонь сильно распространился, несмотря на то что пожарная станция находится рядом с ЖК. Также жители обращают внимание на то, что для тушения не используют вертолеты с водой. Один из местных жителей заявил: «Тут полный хаос. Никаких указаний от правительства».

