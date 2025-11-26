Задержанная за контрабанду наркотиков актриса Тарасова рассказала об инциденте с вейпом

Тарасова заявила, что раскаивается в содеянном Фото: Вика-ураган (2023)/Россия/Телеканал ТНТ, Good Story Media/Режиссеры Олег Гольдфайн, Илья Петрухин

Актриса Аглая Тарасова, задержанная за контрабанду наркотиков, размещенных в электронной сигарете, сообщила, что не знала о точном составе жидкости в вейпе. Она выразила сожаление о произошедшем.

«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные канабисные значения. В Израиле это все легально. Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», — сказала Тарасова. Ее слова передает телеканал РЕН ТВ.

28 августа в аэропорту Домодедово актриса была задержана при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. По версии следствия, действия Тарасовой подпадают под статью 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

