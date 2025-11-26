Логотип РИА URA.RU
Задержанная за контрабанду наркотиков актриса Тарасова рассказала об инциденте с вейпом

Актриса Аглая Тарасова заявила, что не знала точный состав жидкости для вейпа
26 ноября 2025 в 18:31
Тарасова заявила, что раскаивается в содеянном

Фото: Вика-ураган (2023)/Россия/Телеканал ТНТ, Good Story Media/Режиссеры Олег Гольдфайн, Илья Петрухин

Актриса Аглая Тарасова, задержанная за контрабанду наркотиков, размещенных в электронной сигарете, сообщила, что не знала о точном составе жидкости в вейпе. Она выразила сожаление о произошедшем.

«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные канабисные значения. В Израиле это все легально. Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», — сказала Тарасова. Ее слова передает телеканал РЕН ТВ. 

28 августа в аэропорту Домодедово актриса была задержана при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. По версии следствия, действия Тарасовой подпадают под статью 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

В ноябре в отношении Аглаи Тарасовой суд продлил меру пресечения до 24 января 2026 года. С конца августа актриса ограничена в своих действиях: ей запрещено выходить из квартиры в ночное время, а также использовать телефон и мессенджеры. За указанный период Тарасову навещала ее мать — актриса Ксения Раппопорт. Девушка признала свою вину и охарактеризовала свой поступок как серьезную ошибку.

