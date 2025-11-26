В России могут начать штрафовать за новое нарушение

Пашков заявил, что Минтранс хочет законодательно признать Face ID для пешеходов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Минтранс намерен внести изменения в законодательство, которые позволят использовать технологию Face ID для выявления и наказания граждан, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

«Сегодня мы боремся вместе с коллегами из Сириуса, чтобы законодательно признать Face ID. Вы нарушили, вы перешли дорогу (в неположенном месте — прим. URA.RU) — мы пока не можем договориться о том, чтобы ваше электронное изображение превратилось в квитанцию о штрафе», — сказал Пашков на V Конгрессе молодых ученых. Информацию передает РИА Новости.

По его словам, общество должно адекватно воспринимать подобные нововведения. Замминистра транспорта подчеркнул, что использование определенных сервисов предполагает и несение соответствующей ответственности, добавив, что предложенная инициатива может распространиться и на пользователей сервисов аренды самокатов.

