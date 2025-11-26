«Она — самый некомпетентный человек из всех, кого я видел до сих пор. Теперь Европа хочет играть центральную роль в переговорах по безопасности Украины. После развязывания войны и распространения фейковых новостей они хотят дипломатии», — написал Мема в соцсети Х. По его словам, решения Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создают риски для будущего Европы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа упустила возможность принять участие в урегулировании кризиса в Киеве. Он отметил, что Россия положительно оценивает позицию США как единственной западной страны, которая проявляет инициативу в решении конфликта. При этом те, кто пытается манипулировать общественным мнением вокруг мирного плана, стремятся саботировать усилия президента Штатов Дональда Трампа и внести в план свои коррективы. Министр также указал на то, что всякий раз, когда удавалось достичь прогресса в этом направлении, договоренности нарушались.