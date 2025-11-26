Прокурор определился с наказанием для актрисы Аглаи Тарасовой
26 ноября 2025 в 19:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Прокурор предложил назначить актрисе Аглае Тарасовой условное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. При этом испытательный срок предложили назначить длительностью в 3 года. Российская артистка обвиняется в контрабанде вейпа, содержащего масло гашиша. Дело рассматривает Домодедовский суд Подмосковья.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал