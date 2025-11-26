Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Как защитить жилье и нервы при сдаче ипотечной квартиры в аренду

Страховщик Шмурнов: квартиру в ипотеке можно сдавать, но важно учесть нюансы
26 ноября 2025 в 18:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Квартиру в ипотеке можно сдавать, но важно учесть несколько нюансов

Квартиру в ипотеке можно сдавать, но важно учесть несколько нюансов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сдача квартиры — быстрый способ снизить ипотечную нагрузку и получить стабильный доход. Но вместе с арендой в дом часто «заселяются» и риски: испорченная техника, затопление соседями, конфликты, внезапные расходы. Как сделать так, чтобы аренда работала на вас, а не наоборот? Разбираемся вместе с главой направления ипотечного страхования «СберСтрахования» Константином Шмурновым — в материале URA.RU.

Договор — ваш главный инструмент защиты

Главным инструментом защиты станет тщательно продуманный договор аренды

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чтобы аренда не превратилась в череду неприятных сюрпризов, начинать нужно с прочной юридической базы. Договор должен быть не шаблонной формальностью, а детальной инструкцией, регулирующей все отношения между владельцем и жильцами.

В документе стоит предусмотреть:

  • срок проживания и размер платежей;
  • кто и как оплачивает коммунальные услуги;
  • допустимые виды мелкого ремонта;
  • размер залога и четкие условия его возврата;
  • порядок визитов владельца в квартиру;
  • правила досрочного расторжения договора;
  • ответственность жильцов за порчу имущества.
Продолжение после рекламы

Особенно важно закрепить прозрачный механизм оценки и возмещения ущерба. Именно этот пункт чаще всего спасает собственников от долгих споров.

«Если жилье имеет нескольких собственников, сдавать его можно только с согласия всех участников долевой либо совместной собственности. Такое согласие оформляется у нотариуса», — подчеркивает Шмурнов. Доверенность понадобится и в случае, если за собственника документ будет подписывать его родственник или иной представитель.

Еще один нюанс — срок договора.

  • До 1 года — регистрация в Росреестре не нужна.
  • Более 1 года — регистрация обязательна.

Поэтому многие арендодатели выбирают классические 11 месяцев — оптимальный вариант без лишней бюрократии. Владельцам ипотечных квартир желательно проверить условия договора с банком: некоторые кредиторы требуют уведомления о планах сдачи жилья или вовсе ограничивают такую возможность.

А вот налоговая часть — более дружественная. Если доход от аренды меньше 2,4 млн рублей в год, выгодно оформить статус самозанятого и платить налог через приложение «Мой налог» без деклараций и ИП.

Фото и видеофиксация: залог честных отношений с жильцами

Даже самый подробный договор не заменит доказательств реального состояния квартиры. Перед заселением стоит провести «инвентаризацию»: составить подробную опись мебели, техники и отделки, а главное — закрепить все это фото и видеосъемкой.

Желательно зафиксировать:

  • мебель и ее состояние,
  • бытовую технику,
  • стены, пол, потолки,
  • сантехнику,
  • любые мелкие детали вроде царапин, потертостей и сколов.

Этот визуальный архив прикладывают к акту приема-передачи и подписывают обе стороны. При возникновении споров такая фиксация становится решающим аргументом и помогает установить: повреждение было новым или существовало заранее.

Страхование: финансовый щит владельца

В полис страхования лучше добавить пункты о защите внутренней отделки, коммуникаций и гражданской ответственности

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предугадать все невозможно. Соседи сверху могут устроить потоп, а арендатор — случайно повредить отделку или технику. Устранение последствий часто обходится в десятки и сотни тысяч рублей. В статистике страховых случаев доля затопления жилья традиционно максимальна — это самые частые и самые неприятные инциденты.

Ипотечные квартиры обычно уже застрахованы — но такой базовый полис покрывает только конструктивные элементы дома. Для арендной эксплуатации этого недостаточно.

«В таком случае разумно рассмотреть расширение страхового покрытия», — предлагает Константин Шмурнов. Эксперт рекомендует включить в полис:

  • внутреннюю отделку,
  • инженерные коммуникации,
  • ответственность перед соседями — на случай, если ущерб будет нанесен по вине жильцов.

Такой подход снимает с владельца риски крупных непредвиденных расходов и делает аренду финансово безопаснее.

Комплексная защита — залог спокойной аренды

Сдача квартиры, особенно ипотечной, — стратегический шаг. Чтобы аренда приносила доход, а не проблемы, важно:

Продолжение после рекламы
  1. заключить детальный и юридически корректный договор;
  2. зафиксировать состояние жилья перед заселением;
  3. обеспечить расширенное страховое покрытие.

Такой комплекс мер формирует надежную систему защиты собственника — и позволяет получать стабильный доход без лишнего стресса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал