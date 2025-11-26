Путин отвел Лукашенко особую роль в переговорах с Трампом

Президент Владимир Путин указал на важную роль Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

У России появился надежный посредник, помогающий закрепить наметившийся прогресс в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече в Бишкеке 26 ноября президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко отношения со Штатами и ситуацию на Украине. Как объяснили эксперты URA.RU, Минск стал важным переговорщиком, который помогает Москве и Вашингтону правильно понимать друг друга, приближая завершение конфликта.

Это уже шестые переговоры президентов России и Белоруссии с глазу на глаз в 2025 году. На этот раз они прошли в преддверии саммита ОДКБ в Киргизии. Помимо активной торговли между странами и массы совместных проектов лидеры обсудили самую актуальную международную тему — урегулирование конфликта на Украине.

Путин с 25 по 27 ноября находится в Киргизии с госвизитом Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит по направлению достижений приемлемых для нас результатов, искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит, и вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен», — обратился Путин к Лукашенко.

Президент России напомнил, что именно в Белоруссии прошли первые переговоры между российскими и украинскими представителями в 2022 году. В свою очередь Лукашенко выразил готовность вновь принять переговоры. Он добавил, что, если США будут аккуратно себя вести в части требований по разрешению конфликта, то все будет нормально. «Это непростой вопрос и требует непростых решений», — продолжил белорусский лидер.

Украина и Европа откажутся от новых переговоров в Белоруссии, считают эксперты URA.RU Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«Мне кажется, такое понимание есть. Сейчас поговорим об этом», — ответил Путин. Далее их общение проходило уже в закрытом режиме.

Белоруссия играет важную непубличную роль в налаживании российско-американского диалога и урегулировании конфликта на Украине, считает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. По его мнению, слова Лукашенко о готовности вновь предоставить площадку для переговоров — это скорее акт вежливости, потому что Украина и Европа уже неоднократно исключали такой вариант.

“Белоруссия выступает посредником, но не в прямом виде. США активно налаживают отношения с Минском. Для Трампа это один из вариантов работать с Москвой, чтобы как минимум передавать через Лукашенко какие-то месседжи”, — заявил Родионов.

Украина нарушала Минские соглашения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Даже если лично Трамп выступит за организацию переговоров в Белоруссии, Киев и Брюссель откажутся от этого, согласен заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. При этом у Лукашенко большой опыт в урегулирования украинского кризиса, Минск стал переговорной площадкой еще в 2015 году, поэтому Путин решил сверить позиции по этому треку со своим белорусским коллегой, но в нынешней ситуации перезапуск минского формата маловероятен, добавил собеседник URA.RU.

Одна из основных задач Минска — помочь Москве и Вашингтону, а возможно еще и Киеву, правильно понять друг друга, продолжил руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. В Белоруссию уже приезжали спецпосланники Трампа, разные американские представители, в результате у них возникло взаимопонимание по широкому кругу вопросов, добавил эксперт.

“Белоруссия — важный переговорщик за счет одновременно нейтральной и доверительной позиции по отношению к Москве и Вашингтону. Минск вообще играет важную роль в формировании российско-американских отношений. Какие-то моменты остаются недопонятыми и как раз Лукашенко и его аппарат могут донести дополнительную информацию, увидеть ситуацию с другого ракурса и исправить какие-то моменты между Россией и США, — пояснил Киреев. —

