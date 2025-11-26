В Гвинеи-Бисау происходит госпереворот
26 ноября 2025 в 19:38
В Гвинее-Бисау военные устроили путч
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Государственный переворот объявлен в Гвинее-Бисау. Мятеж был организован военными. О путче сообщил президент африканской республики Умару Сисоку Эмбало.
«Военный переворот был организован начальником Генштаба гвинейских войск», — приводит слова лидера государства местное издание Jeune Afrique. Как отметили в газете, президент сам дозвонился до редакции и сообщил о происшествии.
