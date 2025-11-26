Рустема Умерова вызвали на допрос по делу «кошелька Зеленского»

Умерова допросили в рамках коррупционного скандала Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) прошел допрос секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Он участвовал в следственных действиях в качестве свидетеля по делу, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем — его называют «кошельком» президента Владимира Зеленского — и коррупционным скандалом в стране. Об этом сообщили в пресс-службе секретаря.

«Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля», — заявили в пресс-службе. Информацию передала журналист издания «Зеркало недели» Инна Ведерникова в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что в ходе беседы Умеров ответил на все вопросы следствия, соблюдая нормы процессуального законодательства. Диалог прошел в конструктивном ключе.

Антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщила о запуске крупномасштабной операции, направленной на разоблачение значимой коррупционной схемы в энергетической отрасли. Согласно материалам следствия, в результате реализации преступного замысла было отмыто не менее 100 миллионов долларов. Следственные органы считают, что организатором схемы является Тимур Миндич. Он покинул страну за несколько часов до того, как были проведены обыски.

В рамках данного дела обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру и экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который относится к ближайшему окружению президента Украины. Позднее стало известно, что в следственных материалах под псевдонимом «Али-Баба» может фигурировать глава офиса президента Андрей Ермак.