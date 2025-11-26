Логотип РИА URA.RU
Полиция заинтересовалась инцидентом с иглой в популярных западных шоколадках

Полиция Калуги проверит информацию об иголке в шоколадке у школьницы
26 ноября 2025 в 19:31
В Калуге пройдет проверка по факту обнаружения иглы в шоколаде

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Калуге полиция проводит проверку по факту заявления местной жительницы о том, что в приобретенной в магазине для ее ребенка шоколадке была обнаружена иголка. Об этом сообщили в УМВД по области.

«В дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратилась местная жительница по факту обнаружения металлического предмета в кондитерском изделии. По данному факту в УМВД России по городу Калуге проводится проверка, по результатам которой собранный материал будет направлен в Роспотребнадзор для рассмотрения по подведомственности и принятия решения», — заявили правоохранители. Информацию передает РИА Новости. 

В прокуратуре области также сообщили, что надзорный орган взял на контроль проведение полицейской проверки. Как ранее стало известно из сообщения в социальной сети «ВКонтакте», многодетная мать Евгения Цапенко рассказала, что ее дочь купила в супермаркете батончик «Марс», и при разломе шоколадки обнаружила иголку. Женщина отметила, что девочка не откусила шоколад, благодаря чему удалось избежать несчастного случая.

Также производитель батончиков прокомментировал эту ситуацию. Он исключает попадание металлических предметов в продукцию. Продукты, которые изготавливаются на фабриках, проходят металлодетекторы, отметил производитель. 

