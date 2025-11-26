Полиция заинтересовалась инцидентом с иглой в популярных западных шоколадках
В Калуге пройдет проверка по факту обнаружения иглы в шоколаде
В Калуге полиция проводит проверку по факту заявления местной жительницы о том, что в приобретенной в магазине для ее ребенка шоколадке была обнаружена иголка. Об этом сообщили в УМВД по области.
«В дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратилась местная жительница по факту обнаружения металлического предмета в кондитерском изделии. По данному факту в УМВД России по городу Калуге проводится проверка, по результатам которой собранный материал будет направлен в Роспотребнадзор для рассмотрения по подведомственности и принятия решения», — заявили правоохранители. Информацию передает РИА Новости.
В прокуратуре области также сообщили, что надзорный орган взял на контроль проведение полицейской проверки. Как ранее стало известно из сообщения в социальной сети «ВКонтакте», многодетная мать Евгения Цапенко рассказала, что ее дочь купила в супермаркете батончик «Марс», и при разломе шоколадки обнаружила иголку. Женщина отметила, что девочка не откусила шоколад, благодаря чему удалось избежать несчастного случая.
Также производитель батончиков прокомментировал эту ситуацию. Он исключает попадание металлических предметов в продукцию. Продукты, которые изготавливаются на фабриках, проходят металлодетекторы, отметил производитель.
