Военные захватили власть в африканской стране и закрыли все границы
26 ноября 2025 в 20:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В армии Гвинеи-Бисау заявили о том, что ситуация в стране под контролем. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс" с ссылкой на высокопоставленных лиц среди местных военных. Также сообщается, что все государственные границы закрыты.
