В консульстве РФ ответили есть ли россияне среди пострадавших при пожаре в Гонконге

В консульстве РФ заявили, что россиян среди пострадавших в пожаре в Гонконге нет
26 ноября 2025 в 19:45
Граждане РФ не пострадали при пожаре, заявили в консульстве (архивное фото)

Граждане РФ не пострадали при пожаре, заявили в консульстве (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

При мощном пожаре в Гонконге не пострадали граждане России. Об этом сообщила глава пресс-службы Генерального консульства страны Екатерина Богучарская.

«Информации о пострадавших в Гонконге при пожаре россиянах не поступало», — заявила она для ТАСС. Отмечается, что это мощнейший пожар за последние 17 лет.

В Гонконге сегодня произошел крупный пожар: уже несколько часов продолжается возгорание в девятиэтажном жилом комплексе. В настоящее время горят четыре этажа, на которых проживает примерно четыре тысячи человек. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности. В результате происшествия погибли как минимум три жильца и один пожарный, передает «Царьград». Очевидцы сообщают, что в зданиях не сработала пожарная сигнализация, и часть людей оказалась в ловушке внутри горящих зданий. Точная причина возгорания на данный момент не установлена.

