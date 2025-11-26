В консульстве РФ ответили есть ли россияне среди пострадавших при пожаре в Гонконге

«Информации о пострадавших в Гонконге при пожаре россиянах не поступало», — заявила она для ТАСС. Отмечается, что это мощнейший пожар за последние 17 лет.

В Гонконге сегодня произошел крупный пожар: уже несколько часов продолжается возгорание в девятиэтажном жилом комплексе. В настоящее время горят четыре этажа, на которых проживает примерно четыре тысячи человек. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности. В результате происшествия погибли как минимум три жильца и один пожарный, передает «Царьград». Очевидцы сообщают, что в зданиях не сработала пожарная сигнализация, и часть людей оказалась в ловушке внутри горящих зданий. Точная причина возгорания на данный момент не установлена.