Актриса Аглая Тарасова выступила с последним словом в суде

Тарасова извинилась перед своими зрителями Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

В Домодедовском суде Московской области проходит рассмотрение дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Девушка в своем последнем слове обратилась к суду с просьбой о снисхождении в выборе меры пресечения и принесла извинения своим зрителям.

«Я осознала все, что произошло. Я не наркоторговец и наркопротребитель. Я понимаю, что у меня не было должной ответственности и бдительности. Этот мой проступок нанес тяжелый удар для моих родственников. Это нанесло удар для моих зрителей, я хочу попросить у них прощения», — сказала Тарасова. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Еще 28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово — при проверке выяснилось, что она пыталась провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Действия Тарасовой были квалифицированы по статье 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств. Прокурор потребовал назначить актрисе условное наказание сроком 3,5 года. При этом испытательный срок предложили назначить длительностью в три года.

