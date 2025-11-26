В Британии раскрыли, как США помогли России «расшатать Киев»
Мирный план США еще больше ослабил Североатлантический альянс, пишет FT
Инициатива США, связанная с мирными договорами, вызвала нестабильность в Киеве и оказалась на пользу России, сообщает издание Financial Times. Эксперты полагают, что в Кремле могут быть удовлетворены тем, что действия Вашингтона привели к дестабилизации в Киеве и дополнительно ослабили и без того натянутые отношения в НАТО.
«Кремль, вероятно, будет доволен тем, что инициатива Вашингтона дестабилизировала Киев и еще больше ослабила и без того напряженный атлантический альянс», — заявили наблюдатели. Их слова приводятся в материале издания.
Экс-старший директор Совета национальной безопасности США при президенстве Дональда Трампе в 2017-2019 годах Фиона Хилл считает, что паника, возникшая в Киеве и европейских столицах из-за этого плана, стала бы для Москвы благоприятным развитием событий. По ее словам, ситуация напоминает «поведение курицы с отрубленной головой» — все мечутся и не могут сориентироваться.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обновленный план был передан стране посредством дипломатических каналов и может послужить фундаментом для переговорного процесса. Кроме того, он подчеркнул, что РФ готова к диалогу по вопросу урегулирования ситуации, однако Киев не желает участвовать в переговорах.
Также позже в администрации президента США произвели корректировку первоначального плана по мирному урегулированию — ели изначально план включал 28 пунктов, то теперь их число сократилось до 22. Трамп охарактеризовал документ как «концепцию», подчеркнув, что ряд его положений уже получил предварительное одобрение. Однако, по информации газеты The Washington Post, сокращение оказалось более значительным — до 19 пунктов. Украина в целом выразила согласие с обновленным планом, оставив для последующих переговоров лишь отдельные аспекты. Как сообщает газета Axios, президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы как можно скорее провести встречу с Дональдом Трампом.
