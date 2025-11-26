Мирный план США еще больше ослабил Североатлантический альянс, пишет FT Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Инициатива США, связанная с мирными договорами, вызвала нестабильность в Киеве и оказалась на пользу России, сообщает издание Financial Times. Эксперты полагают, что в Кремле могут быть удовлетворены тем, что действия Вашингтона привели к дестабилизации в Киеве и дополнительно ослабили и без того натянутые отношения в НАТО.

«Кремль, вероятно, будет доволен тем, что инициатива Вашингтона дестабилизировала Киев и еще больше ослабила и без того напряженный атлантический альянс», — заявили наблюдатели. Их слова приводятся в материале издания.

Экс-старший директор Совета национальной безопасности США при президенстве Дональда Трампе в 2017-2019 годах Фиона Хилл считает, что паника, возникшая в Киеве и европейских столицах из-за этого плана, стала бы для Москвы благоприятным развитием событий. По ее словам, ситуация напоминает «поведение курицы с отрубленной головой» — все мечутся и не могут сориентироваться.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обновленный план был передан стране посредством дипломатических каналов и может послужить фундаментом для переговорного процесса. Кроме того, он подчеркнул, что РФ готова к диалогу по вопросу урегулирования ситуации, однако Киев не желает участвовать в переговорах.