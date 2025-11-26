Посольство РФ прокомментировало военный переворот в Гвинее-Бисау
Эмбало арестовали в результате государственного переворота
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ситуация вокруг ареста президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало после выборов, на фоне которых в стане начался военный переворот, остается неясной — сведения о его положении противоречивы. Об этом сообщили представители посольства РФ в государстве.
«По поводу президента поступают противоречивые сведения из разных источников. Пока ясности нет», — заявили в посольстве для РИА Новости. Там также отметили, что здание центрального избирательного комитета страны Гвинеи-Бисау было захвачено людьми в военной форме.
Всеобщие выборы в Гвинее-Бисау прошли 23 ноября. И действующий глава государства, и его оппонент Фернанду Диаш заявили о своей победе. Официальные результаты выборов должны были обнародовать 27 ноября. Издание Jeune Afrique сообщает, что Умару Сиссоко Эмбало был арестован в своем кабинете в президентском дворце в ходе государственного переворота.
