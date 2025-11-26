Впервые в истории России суд разрешил национализацию мусоровывозящей фирмы

Прокуроры добились национализации бизнеса по утилизации ТКО Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд впервые в России национализировал фирму, занимающуюся вывозом мусора. Фрунзенский районный суд Иваново 26 ноября 2025 года удовлетворил иск прокуратуры о передаче в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ивановской области. Компания оценивается в 5,6 млрд рублей.

«Если задать себе вопрос, чем богата Ивановская область, то, к сожалению, в последнее время приходит один ответ — коррупцией», — заявил прокурор Ивановской области Андрей Жугин, открывая заседание, сообщает «Коммерсант». По данным прокуратуры, местная семья Ярченковых получила полный контроль над сбором и утилизацией ТКО в регионе, используя коррупционные связи, и получила незаконный доход в миллиарды рублей.