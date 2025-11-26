Впервые в истории России суд разрешил национализацию мусоровывозящей фирмы
Прокуроры добились национализации бизнеса по утилизации ТКО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Суд впервые в России национализировал фирму, занимающуюся вывозом мусора. Фрунзенский районный суд Иваново 26 ноября 2025 года удовлетворил иск прокуратуры о передаче в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ивановской области. Компания оценивается в 5,6 млрд рублей.
«Если задать себе вопрос, чем богата Ивановская область, то, к сожалению, в последнее время приходит один ответ — коррупцией», — заявил прокурор Ивановской области Андрей Жугин, открывая заседание, сообщает «Коммерсант». По данным прокуратуры, местная семья Ярченковых получила полный контроль над сбором и утилизацией ТКО в регионе, используя коррупционные связи, и получила незаконный доход в миллиарды рублей.
В ходе своего выступления прокурор отметил, что средняя зарплата работающих жителей области составляет около 45 тысяч рублей, а половина трудоспособного населения — пенсионеры и социально незащищенные граждане. Решение суда стало результатом длительных разбирательств. Перед вынесением вердикта прошли прения сторон.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.