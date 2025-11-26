Пожар в Солнечногорске охватил 750 квадратных метров с рестораном и школой плавания
Огонь охватил 750 кв. метров в здании с рестораном «Роза ветров» в Солнечногорске
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Солнечногорске Московской области возник серьезный пожар в двухэтажном здании, где расположены ресторан «Роза ветров» и школа плавания. По предварительной информации, огонь охватил около 750 квадратных метров, при этом наибольшее горение наблюдается на крыше. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Горение кровли площадью 750 квадратных метров зафиксировано в здании, на первом этаже которого находится ресторан „Роза ветров“, а на втором — офисы и школа плавания», — передают очевидцы в telegram-канал Baza.
Пожарным удалось эвакуировать 15 человек, жертв и пострадавших нет. Основная опасность заключается в том, что огонь может перекинуться на соседние жилые дома.
Ранее россиян предупредили о штрафе за выброшенный из окна окурок. Если окурок создает угрозу пожара или приводит к повреждению чужого имущества, применяется статья 20.4 или 7.17 КоАП РФ. Штраф обычно составляет от двух до пяти тысяч рублей.
