Россияне, сбежавшие после начала СВО в Штаты, массово начали возвращаться домой
Среди причин возвращения релокантов — платная медицина и дорогое проживание
Фото: Сергей Русанов
Россияне, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, массово возвращаются на родину из США. Видео с объявлениями о возвращении стали популярны в сети. Многие эмигранты сообщают подписчикам о своем решении вернуться.
«Завирусились видео, на которых россияне сообщают подписчикам, что скоро вернутся домой или уже сказали Америке гуд-бай. Подобные видео стали новым трендом среди русских эмигрантов в США», — отмечает telegram-канал Shot. Среди причин возвращения — платная медицина, высокие расходы на проживание и тоска по родным.
Уточняется, что многие релоканты уезжают с маленькими детьми, которые родились в США и получили американское гражданство. В будущем у этих детей будет возможность безвизово посещать США, получать там лечение и образование.
