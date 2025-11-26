Логотип РИА URA.RU
Россияне, сбежавшие после начала СВО в Штаты, массово начали возвращаться домой

26 ноября 2025 в 23:03
Среди причин возвращения релокантов — платная медицина и дорогое проживание

Фото: Сергей Русанов

Россияне, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, массово возвращаются на родину из США. Видео с объявлениями о возвращении стали популярны в сети. Многие эмигранты сообщают подписчикам о своем решении вернуться.

«Завирусились видео, на которых россияне сообщают подписчикам, что скоро вернутся домой или уже сказали Америке гуд-бай. Подобные видео стали новым трендом среди русских эмигрантов в США», — отмечает telegram-канал Shot. Среди причин возвращения — платная медицина, высокие расходы на проживание и тоска по родным.

Уточняется, что многие релоканты уезжают с маленькими детьми, которые родились в США и получили американское гражданство. В будущем у этих детей будет возможность безвизово посещать США, получать там лечение и образование.

