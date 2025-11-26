Логотип РИА URA.RU
Российская система ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА

26 ноября 2025 в 22:41
Силы ПВО перехватили 12 БПЛА в течение четырех часов

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав двенадцать беспилотников противника. Инциденты произошли в вечернее время в небе над тремя регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 

«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщает Министерство обороны РФ  в telegram-канале. 

Также в ведомстве уточнили информацию по другим направлениям атаки. Три беспилотника были ликвидированы над территорией Курской области, а один аппарат уничтожен в воздушном пространстве Республики Крым.

Это не первый случай отражения атак украинских беспилотников в последнее время. Ранее, 13 ноября, российские системы ПВО уничтожили 14 БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, а в начале ноября было сбито 29 беспилотников, большая часть из которых — над Черным морем, также БПЛА были ликвидированы над Ростовской, Курской областями и Крымом.

