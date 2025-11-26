Российская система ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА

Силы ПВО перехватили 12 БПЛА в течение четырех часов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав двенадцать беспилотников противника. Инциденты произошли в вечернее время в небе над тремя регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщает Министерство обороны РФ в telegram-канале.

Также в ведомстве уточнили информацию по другим направлениям атаки. Три беспилотника были ликвидированы над территорией Курской области, а один аппарат уничтожен в воздушном пространстве Республики Крым.

