Аналитик Дударенок: ОДКБ нужно готовиться к новым вызовам

Перед странами — участницами ОДКБ стоит ряд вызовов. Как отметил в интервью URA.RU аналитик Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок, прежде всего это конфликты по периметру зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Помимо внешних угроз, можно говорить и в целом о политике коллективного Запада, который проявляет с недавнего времени очень высокий интерес к регионам Центральной Азии, Закавказью, Евразии в целом. Это определенный стимул для ОДКБ, чтобы соответствовать тем вызовам, с которыми Организация сталкивается, и уметь ответить на них», — полагает эксперт.

Кроме того, среди рисков Дударенок называет «падение доверия между государствами Евразийского региона». Имеются в виду протесты «поколения Z». «Эти протесты не сами по себе возникают. И терроризм, и экстремизм, и этнические конфликты — это следствие негативных экономических и социальных факторов, а понять причины возникновения тех или иных угроз — значит попытаться превентивно повлиять на них», — убежден аналитик БИСИ.

