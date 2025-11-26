Логотип РИА URA.RU
Аналитик Дударенок: ОДКБ нужно готовиться к новым вызовам

26 ноября 2025 в 23:05
ОДКБ нужно готовиться к новым вызовам, считает аналитик Антон Дударенок

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед странами — участницами ОДКБ стоит ряд вызовов. Как отметил в интервью URA.RU аналитик Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок, прежде всего это конфликты по периметру зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Помимо внешних угроз, можно говорить и в целом о политике коллективного Запада, который проявляет с недавнего времени очень высокий интерес к регионам Центральной Азии, Закавказью, Евразии в целом. Это определенный стимул для ОДКБ, чтобы соответствовать тем вызовам, с которыми Организация сталкивается, и уметь ответить на них», — полагает эксперт.

Кроме того, среди рисков Дударенок называет «падение доверия между государствами Евразийского региона». Имеются в виду протесты «поколения Z». «Эти протесты не сами по себе возникают. И терроризм, и экстремизм, и этнические конфликты — это следствие негативных экономических и социальных факторов, а понять причины возникновения тех или иных угроз — значит попытаться превентивно повлиять на них», — убежден аналитик БИСИ.

Совет глав стран ОДКБ пройдет 27 ноября в Бишкеке. В саммите участвуют лидеры пяти государств — членов Организации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречу не приехал: Ереван заморозил свое участие в работе ОДКБ.

