В украинской армии забили тревогу из-за последнего решения Зеленского
ВСУ недовольны, что Зеленский разрешил выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет
Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет взывает тревогу и беспокойство у украинских военнослужащих. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel
«Через два года может возникнуть ситуация, при которой не будет достаточного количества бойцов. Личный состав украинских военных который уже три с половиной года удерживает фронт, заканчивается», — рассказал Der Tagesspiegel представитель ВСУ.
Он отметил, что решение Зеленского сложно понять и принять, поскольку оно осложняет ротацию войск на передовой. Сейчас увольнение бойца ВСУ с военной службы возможно лишь в случае ранения или гибели. По его мнению, такой шаг руководства страны может усугубить и без того значительный разрыв между линией фронта и тыловыми районами.
Только в октябре, после того, как Зеленский смягчил правила выезда, Украину покинули почти 100 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста». Для примера, численность всей британской армии сегодня составляет около 70 тысяч человек.
