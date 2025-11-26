Логотип РИА URA.RU
В украинской армии забили тревогу из-за последнего решения Зеленского

Tagesspiegel: в ВСУ шокированы решением Зеленского разрешить выезд молодым
26 ноября 2025 в 22:49
ВСУ недовольны, что Зеленский разрешил выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

Фото: Официальный сайт президента Украины

Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет взывает тревогу и беспокойство у украинских военнослужащих. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel

«Через два года может возникнуть ситуация, при которой не будет достаточного количества бойцов. Личный состав украинских военных который уже три с половиной года удерживает фронт, заканчивается», — рассказал Der Tagesspiegel представитель ВСУ.

Он отметил, что решение Зеленского сложно понять и принять, поскольку оно осложняет ротацию войск на передовой. Сейчас увольнение бойца ВСУ с военной службы возможно лишь в случае ранения или гибели. По его мнению, такой шаг руководства страны может усугубить и без того значительный разрыв между линией фронта и тыловыми районами.

Только в октябре, после того, как Зеленский смягчил правила выезда, Украину покинули почти 100 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста». Для примера, численность всей британской армии сегодня составляет около 70 тысяч человек. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

