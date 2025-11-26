ВСУ недовольны, что Зеленский разрешил выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет Фото: Официальный сайт президента Украины

Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет взывает тревогу и беспокойство у украинских военнослужащих. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel

«Через два года может возникнуть ситуация, при которой не будет достаточного количества бойцов. Личный состав украинских военных который уже три с половиной года удерживает фронт, заканчивается», — рассказал Der Tagesspiegel представитель ВСУ.

Он отметил, что решение Зеленского сложно понять и принять, поскольку оно осложняет ротацию войск на передовой. Сейчас увольнение бойца ВСУ с военной службы возможно лишь в случае ранения или гибели. По его мнению, такой шаг руководства страны может усугубить и без того значительный разрыв между линией фронта и тыловыми районами.

