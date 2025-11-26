В ХМАО откроют медицинскую мастерскую и обновят МРТ в больнице
До конца года в Няганской окружной больнице установят новый аппарат МРТ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога 26 ноября в режиме видеоконференцсвязи провел прием жителей ХМАО, по итогам которого были приняты решения об открытии медицинской мастерской в Мегионском политехническом колледже и обновлении магнитно-резонансного томографа в Няганской окружной больнице. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Поддержана инициатива об открытии медицинской мастерской в Мегионском политехническом колледже», — сообщил Кухарук в своем официальном telegram-канале. Учреждение уже получило лицензию на обучение по специальности «Сестринское дело» — студенты начнут занятия в новом учебном году. Для их практической подготовки создадут современную мастерскую с передовым оборудованием.
В Няганской окружной больнице до конца года установят новый аппарат МРТ взамен полностью изношенного, который эксплуатировался с 2009 года. Решение принято в рамках госпрограммы «Современное здравоохранение».
