Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО откроют медицинскую мастерскую и обновят МРТ в больнице

27 ноября 2025 в 00:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
До конца года в Няганской окружной больнице установят новый аппарат МРТ

До конца года в Няганской окружной больнице установят новый аппарат МРТ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога 26 ноября в режиме видеоконференцсвязи провел прием жителей ХМАО, по итогам которого были приняты решения об открытии медицинской мастерской в Мегионском политехническом колледже и обновлении магнитно-резонансного томографа в Няганской окружной больнице. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Поддержана инициатива об открытии медицинской мастерской в Мегионском политехническом колледже», — сообщил Кухарук в своем официальном telegram-канале. Учреждение уже получило лицензию на обучение по специальности «Сестринское дело» — студенты начнут занятия в новом учебном году. Для их практической подготовки создадут современную мастерскую с передовым оборудованием.

В Няганской окружной больнице до конца года установят новый аппарат МРТ взамен полностью изношенного, который эксплуатировался с 2009 года. Решение принято в рамках госпрограммы «Современное здравоохранение».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал